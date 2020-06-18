احمد موسى يعرض أول صور لوصول المصريين المحتجزين في ليبيا إلى أرض الوطن

عرض الإعلامي أحمد موسى، اول صور ترصد وصول المصريين المحتجزين بليبيا إلى أرض مصر الغالية.





وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الحمد لله على السلامة يا ولاد مصر".





وأضاف الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف أجهزة الدولة بإنهاء ازمة المصريين المحتجزين في ليبيا .





ولفت الإعلامي أحمد موسى:" مصر لا تترك ابناءها على الإطلاق وكل التحية والاحترام على الرئيس السيسي".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" الرئيس السيسي يدافع عن كل مواطن داخل وخارج الجمهورية ".





وجه المصريون العائدون من الأراضي الليبية الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد حل أزمة احتجازهم فى ليبيا على مدار الأيام الماضية.





كما وجه المصريون الشكر إلى السلطات الليبية التى عملت على حل أزمة احتجازهم.





وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي أجهزة الدولة بإنهاء أزمة المصريين المحتجزين في ليبيا.





وأعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق بدولة ليبيا أن أجهزة الضبط القضائي التابعة للوزارة، تمكنت أمس الاول الثلاثاء من رصد مكان واقعة الإساءة لمجموعة من العمالة المصرية ، والكشف عن هوية المتورطين في هذه الواقعة وإلقاء القبض عليهم ومباشرة إجراءات الاستدلال معهم قبل إحالتهم لمكتب النائب العام.





وأوضحت الوزارة، في بيان امس الأربعاء، أنه تم التعرف على العمالة المصرية المجني عليها في هذه الجريمة وعلى هوياتهم، مؤكدة أنهم جميعا بخير ويتمتعون بحريتهم دون أي قيد ، ويمارسون أعمالهم بشكل طبيعي، وسيتم الاستماع إلى أقوالهم بشأن ما تعرضوا له من إساءات تنتهك حقوقهم وتخالف القوانين والأعراف والأخلاق وضمان كامل حقوقهم القانونية على وجه الخصوص.





وأكدت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق بدولة ليبيا بأن العلاقات التاريخية التي تربط بين الشعبين الليبي والمصري لا يمكن أن تنال منها تصرفات فردية لا تمثل الدولة الليبية ولا أعراف ولا قيم الشعب الليبي، وأن الاختلافات السياسية بين الدول لا يمكن بحال من الأحوال أن تمس من علاقات المحبة والإخوة بين الشعبين الليبي والمصري.





وأهابت الوزارة بأنها ستلاحق بحزم وبكل جدية كل من ينتهك الحقوق ويخالف التشريعات دون أي تمييز أو تحيز.