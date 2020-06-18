أحمد فلوكس يستعرض لياقته البدنية في الجيم.. شاهد

شارك الفنان احمد فلوكس جمهوره بفيديو جديد نشره عبر موقع إنستجرام وهو يمارس التمارين الرياضية.







وتلقى أحمد فلوكس تعليقات الإعجاب من متابعيه، وأبرزها "عاش يا وحش" و" منور يانجم" و"أحلى فلوكس في الدنيا".





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يذكر أن أحمد فلوكس قام في الفترة الأخيرة بتأسيس شركة له تعمل في عدة مجالات منها الإنتاج والسوشيال ميديا والعقارات والتوريدات وينشر بشكل مستمر صورا وفيديوهات له عبر السوشيال ميديا، خلال مباشرته لهذه الأعمال وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل كبير في شركته.





وشارك أحمد فلوكس مؤخرا في بطولة فيلم الممر مع الفنان أحمد عز وإياد نصار واسماء ابو اليزيد وأحمد رزق ومحمد الشرنوبي وأحمد صلاح حسني ومحمد فراج، والفيلم من إخراج شريف عرفة.