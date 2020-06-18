AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

%41.2 نسبة مساهمة قطاع التأمين في إيرادات الرقابة المالية خلال 2020/2019

الخميس 18/يونيو/2020 - 02:14 ص
الرقابة المالية
الرقابة المالية
Advertisements
علياء فوزى
ساهم قطاع التأمين بنحو 41.2% من إجمالى إيرادات الهيئة العامة للرقابة المالية خلال العام المالى 2020/2019.

وسجلت الهيئة العامة للرقابة المالية 618.3 مليون جنيه عن العام المالى 2020-2019، وساهم قطاع التأمين فى إيرادها المحقق بمبلغ وقدره 255 مليون جنيه تقريبًا أى بنسبة 41.2% من إجمالى إيرادات الهيئة متأثرًا بمعدلات النمو التى حدثت فى أقساط التأمين على مستوى الشركات.

وكشفت الموازنة التقديرية للهيئة للعام المالى 2021 - 2020، عن إيرادات مستهدفة نحو 400 مليون جنيه.

وراعت الهيئة فى إعداد الموازنة النظام الاقتصادى للموازنة العامة للدولة والتعليمات الصادرة عن وزارة المالية، حيث أدرجت المبالغ المستثمرة فى أذون الخزانة والسندات الحكومية ضمن ميزانيتها تحت بند الإيرادات مما أظهر حجم موازنتها عن العام المالى 2021-2020 بإجمالى مبلغ 1.054 مليار جنيه ( مليار وأربعة وخمسين مليون جنيه) فى حين أن الإيرادات المتوقعة 400 مليون جنيه فقط وليس مليارا وأربعة وخمسين مليون جنيه منها (ستمائة مليون جنيه استثمارات فى أذون الخزانة والسندات الحكومية من الفوائض والعوائد المرحلة من سنوات سابقة. 2.4 مليون جم منح من حكومات أجنبية، 52 مليون جنيه موارد ومصادر استثمارية أخرى).

وأظهرت الموازنة التقديرية للهيئة النسب المستهدفة من الأنشطة المالية غير المصرفية حسب حجم الإيراد المتوقع كما يلى (46% لقطاع التأمين، 27% إيرادات استثمارية أخرى، 12.4% إيرادا من شركات غير مقيدة، 11.3% إيرادا من شركات مقيدة، 2.1% إيرادا لنشاط قطاع التمويل العقارى والتأجير التمويلى، 1.3 % لنشاط التمويل متناهى الصغر).

وأوضحت الموازنة حجم الإيرادات المتوقعة بدون الإيراد من الأنشطة الاستثمارية البالغ 292 مليون جنيه فقط فيما ارتفع توقع الهيئة من إيراد النشاط الاستثماري بما يزيد على ربع موازنة الهيئة (27% من الموازنة).

وشهد الموازنة التقديرية تخفيض الغرامات المتوقع تحصيلها على مستوى سوق المال غير المصرفى نظرًا لحالة الاستقرار بعد الإجراءات التى اتخذتها الهيئة فى السنوات السابقة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غامضة وغير مكتملة.. اقتصادية النواب تؤجل مناقشة موازنة الهيئة العامة للرقابة المالية

بسبب كورونا.. «مصر للفنادق» تخفض توقعاتها لإيرادات العام المالي المقبل

تجاوزت 9 مليارات جنيه.. لجنة برلمانية توافق على موازنة اقتصادية قناة السويس

الرقابة المالية: 618 مليون جنيه إيرادات محققة خلال 2020/2019

أضخم موازنة في تاريخ مصر.. البرلمان يعتمدها بـ 2 تريليون و297 مليار جنيه

ترشيحاتنا

طفرة علمية.. دم الأبقار يعالج فيروس كورونا

محسن صلاح: لم يحدث تصويت حول الموافقة أو رفض استئناف الدوري

مصر القوية.. السيسي يعيد المصريين المحتجزين لدى حكومة الوفاق من ليبيا.. القصة الكاملة

داخل حمام السباحة.. محمد الشرنوبي وراندا رياض في صورة جديدة من شهر العسل

بفستان مكشوف.. منة عرفة تثير الجدل بإطلالة جريئة

لغز مقتل صميدة والوحش في زراعات الجيزة .. مسلحون أمطروهما بوابل من الرصاص

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة محتشمة.. مفيدة شيحة تستعرض أناقتها بهذا اللوك

رجل يفتح النار عشوائيا على المتظاهرين في أمريكا ووقوع إصابات خطيرة

طريقة تحضير معقم اليدين بالمنزل