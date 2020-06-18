بكين في خطر.. مخاوف صينية من انطلاق موجة جديدة لـ كورونا من العاصمة

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الخميس، تسجيل 21 إصابة جديدة محلية بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في العاصمة بكين، وهو ما يزيد من المخاوف بشأن إمكانية تفشي جديد للفيروس في البلاد.





ووفقا لشبكة سكاي نيوز البريطانية فإن السلالة الجديدة كما تدعي الصين قادمة من أوروبا، رغم أنها لا تزال تمنع الأجانب من الدخول إلى البلاد.





وقالت إن الغموض يحوم حول طبيعة هذا الفيروس المتواجد في العاصمة الصينية بكين، بسبب قلة المعلومات القادمة من هناك.





ونتيجة لانتشار الفيروس في العاصمة، أجرت الصين خلال الـ أيام الماضية فقط 350 ألف فحص لفيروس كورونا المستجد، وذلك لتحديد بؤر الفيروس الجديدة.





كما اتخذت الصين، عددا كبيرا من الإجراءات منها إغلاق المجمعات السكنية، وإغلاق جميع المدارس، ووضع الحواجز على الطرق، ووضع قيود على الحركة من وإلى العاصمة.





وأضافت أن ما تقوم به الصين من إجراءات يأتي تحت خوف كبير من إمكانية وقوع موجة جديدة للفيروس في العالم.





ورجحت سكاي نيوز أن تكون عدد الحالات المكتشفة في بكين أكبر مما تعلن عنه الصين في الوقت الحالي، وهو ما يثير الخوف بداخلها من الموجه الثانية.