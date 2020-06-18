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محافظات

استعداداً لعودة السياحة.. وفد وزاري يتفقد اليوم الإجراءات بفنادق ومطار الغردقة

الخميس 18/يونيو/2020 - 10:41 ص
محافظ البحر الاحمر
محافظ البحر الاحمر
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يصل مساء اليوم الخميس ،وفد وزاري من وزراء السياحة والطيران والإعلام والصحة، لمدينة الغردقة، برفقة وفد من مراسلي الصحف الأجنبية بمصر، لتفقد الإجراءات الاحترازية استعدادا لاستئناف حركة الطيران والسياحة بداية من يوليو المقبل .

حيث تبدأ جولة الوزراء من مطار الغردقة الدولي، ثم متحف اثار الغردقة المقرر أن يعلن وزير السياحة والاثار اول متحف اثري يعاد افتتاحه استعدادا لعودة السياحة بداية يوليو المقبل .
 
من جانبها نفذت إدارة متحف آثار الغردقة الإجراءات الاحترازية لإعادة افتتاحه، حيث تلقت إدارة المتحف دليل تعليمات خاص بزيارة المتحف للوقاية من فيروس كورونا، وذلك للحفاظ على العاملين بالمتحف، خاصة من يتعامل مع الجمهور بشكل مباشر مثل موظفي شباك التذاكر، والتأكيد على الالتزام بارتداء الكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعى خلال فترة عمل المتحف، بالإضافة إلى اللافتات الإرشادية، وأنه فى بداية إعادة فتح المتحف لن يكون هناك توافد أعداد كبيرة من الزائرين لحين عودة حركة الطيران والسياحة من جديد.

وشملت التعليمات تحديد العدد المسموح به فى كل قاعة بالمتحف، حسب سعة القاعة، وتعقيم المتحف بشكل كامل يوميا، قبل بدء العمل ودخول الزائرين، ومن المقرر أن تكون مواعيد عمل المتحف 5 ساعات من العاشرة صباحا إلى الثالثة عصرا فى الفترة التجريبية للافتتاح.

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وأكدت مصادر من مطار الغردقة الدولى، أن الطائرة الخاصة التي تقل الوفد الوزارى ومراسلي الصحف الاجنبية بمصر، من المقرر أن تصل لمطار الغردقة فى الخامسة من مساء اليوم الخميس وتبدا جولته بالمطار ثم المتحف، وبعد ذلك ينتقلون لفندق الاقامة بالمشي السياحي ويستكمل  الوزراء والوفد المرافق لهم من مراسلي الصحف الاجنبية غدا الجمعة جولته بفنادق الغردقة للاطلاع علي الضوابط والاشتراطات المتبعة فيها.

 ويبحر الوفد الوزاري ومرافقيهم الي مدينة شرم الشيخ عصر غدا الجمعة علي متن مركب بحري من ميناء الغردقة، لميناء شرم الشيخ البحري، وذلك للقيام بجولة علي الإجراءات والضوابط بالفنادق هناك.

كانت أكدت جمعية مستثمرى البحر الأحمر أنه بناء على توجيهات رئيس الوزراء سوف يصل للغردقة الخميس وفدًا يضم 4 وزراء هم السياحة والآثار والطيران المدنى والإعلام والصحة ووفد من مراسلى وكالات الأنباء الأجنبية بمصر.
 
وأكدت الجمعية أن الهدف من الزيارة تفقد جميع الإجراءات الاحترازية بالفنادق المصرية استعدادا لاستقبال السياحة الأجنبية ابتداء من أول يوليو، ولنقل الصورة من ارض الواقع لجميع وسائل الإعلام الأجنبية.
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