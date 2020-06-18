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فن

بكلمات مؤثرة.. محمد عز ينعي مدير أعماله

الخميس 18/يونيو/2020 - 10:37 ص
محمد عز و مدير اعماله
محمد عز و مدير اعماله
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ندى فكري
نعى الفنان محمد عز وفاه مدير أعماله مينا نور، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

وعلق عز قائلا: "انا لله وانا اليه راجعون  توفي الي رحمة الله صاحبي واخويا ومدير أعمالي مينا نورأثناء إجراء عمليه جراحيه .
اصعب فراق يا حبيبي ربنا يرحمك ويصبرنا اصعب لحظات حياتى لا إله إلا الله".

وجاءت التعليقات كالتالي:
- ربنا يرحمه يارب
- ربنا يصبرك علي فراقه بجد
- البقاء لله ربنا يصبرك


ويذكر أن محمد عز شارك كضيف شرف في مسلسل "الاختيار"، ويحكى المسلسل سيرة شهيد الصاعقة البطل أحمد المنسى، ويقوم ببطولته أمير كرارة.

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