بكلمات مؤثرة.. محمد عز ينعي مدير أعماله

نعى الفنان محمد عز وفاه مدير أعماله مينا نور، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .
وعلق عز قائلا: "انا لله وانا اليه راجعون توفي الي رحمة الله صاحبي واخويا ومدير أعمالي مينا نورأثناء إجراء عمليه جراحيه .
اصعب فراق يا حبيبي ربنا يرحمك ويصبرنا اصعب لحظات حياتى لا إله إلا الله".
وجاءت التعليقات كالتالي:
- ربنا يرحمه يارب
- ربنا يصبرك علي فراقه بجد
- البقاء لله ربنا يصبرك
ويذكر أن محمد عز شارك كضيف شرف في مسلسل "الاختيار"، ويحكى المسلسل سيرة شهيد الصاعقة البطل أحمد المنسى، ويقوم ببطولته أمير كرارة.