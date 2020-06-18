نادية الجندي تشارك جمهورها صورة جديدة لها عبر انستجرام

شاركت النجمة نادية الجندى جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام ".





وظهرت نادية الجندى بإطلالة جذابة لها في شبابها .





وجاءت التعليقات علي الصوره كالتالي :

-طول عمرك قمر بجد

- الفنانه القديره و المحترمه

- بنحبك اوي بجد





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و يذكر أن آخر أعمال الفنانة نادية الجندي هو مسلسل سكر زيادة الذي قدمته في رمضان الماضي.





ومسلسل سكر زيادة من بطولة نبيلة عبيد ، نادية الجندي، هالة فاخر، سميحة ايوب، بيومي فؤاد ، مي الغيطي.





وتدور أحداث مسلسل سكر زيادة في إطار كوميدي حول عصمت وكريمة وجميلة، ثلاث سيدات يقعن ضحايا لعملية نصب بسبب فيلا قررن شرائها، وعليهن التعايش مع الوضع الراهن في السكنى في نفس الفيلا، أو أن تحظى إحداهن دون اﻷخرى في الاستحواذ على الفيلا.