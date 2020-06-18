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أخبار البلد

شدد على تعقيم الأدوات.. وزير الطيران يتفقد تجهيزات إعداد وجبات الركاب على الطائرات

الخميس 18/يونيو/2020 - 01:17 م
الطيار محمد منار
الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى
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نورهان خفاجى
قام الطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، بزيارة تفقدية مفاجئة لمقر شركة مصر للطيران للخدمات الجوية للاطمئنان على تطبيق التدابير والإجراءات الوقائية الخاصة بإعداد الوجبات وأدوات الطعام المقدمة للركاب خلال رحلاتهم.


وبدأت الجولة بتفقد معمل تحليل وسلامة الأغذية ومخازن البضائع ومنطقة إعداد وإنتاج وتجميع الوجبات، كما اطلع على إجراءات تأمين وتغليف الوجبات قبل صعودها على الطائرات.


وتابع وزير الطيران، خطة تنفيذ التدابير الإحترازية وطرق التعقيم التي اتخذتها الشركة لوقاية العاملين وكذا ضمان سلامة وجودة الأغذية، وشدد وزير الطيران على توفير مزيد من الإجراءات الصارمة وزيادة تعقيم أدوات الطعام وتغليفها بطريقة آمنة، كما وجه باتخاذ جميع إجراءات السلامة والصحة فى إعداد الوجبات المقدمة للركاب والتى ستكون مغلفة ومعدة بطريقة ﺁﻣﻨﺔ وﺳﻠﻴﻤﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ للمعايير ﻮالمواﺻﻔﺎت العالمية والصحية التي أوصت بها منظمات الطيران الدولية.


وخلال الجولة، التقى الطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، بعدد من العاملين بالشركة الذى تزامن وقت نوباتهم مع الزيارة التفقدية، حيث اطمأن الوزير على التزامهم بتطبيق معايير السلامة والجودة والشروط الصحية التى تهدف إلى توفير مزيد من الضمانات لسلامة وصحة العملاء والعاملين كما حثهم على بذل مزيد من الجهد والحرص الشديد فى المرحلة القادمة، خاصة بعد قرار استئناف الحركة الجوية أول الشهر القادم.
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