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محافظات

جاهزة لاستقبال النزلاء.. 63 فندقاً بجنوب سيناء تحصل على شهادة السلامة

الخميس 18/يونيو/2020 - 03:03 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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ايمن محمد
قال جيفارا  الجافي رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية بجنوب سيناء  إن ٦٣ فندقا بجنوب سيناء حصل علي شهادة السلامة والصحة   لإعادة فتح الفنادق واستقبال نزلاء طبقا للاشتراطات  الصحية  والوقائية من فيروس كورونا  التي وضعتها وزارتي السياحة والصحة. 

وأشار "الجافي" إن هناك 197 مخيمًا سياحيًا بمدن دهب ونويبع وطابا تقدم للحصول علي  شهادة السلامة والصحة لاستئناف نشاطهم. 

وأوضح أنه سوف يتم بحث ودراسة  ذلك بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء. 

 وكشف أن  هناك زيارة قريبة لوزير السياحة  وبرفقته 25 من مراسلي وكالات الأنباء العالمية لتفقد الإجراءات الاحترازية والوقائية  التي اتخذتها الفنادق للوقاية من فيروس كورونا. 

 جاء ذلك خلال اجتماع  المحافظ  بالمجلس التنفيذي للمحافظة بحضور  رؤساء المدن ومديري العموم بقاعة ديوان عام المحافظة بحضور اللواء نادر عشماوي السكرتير العام للمحافظة . 

 وكانت محافظة جنوب سيناء  استعدت لعودة  السياحة الداخلية  وفتح الشواطئ  بإجراءات احترازية ووقائية اكثر صرامة.
  
 اقرأ أيضًا:
جاهزة لاستقبال النزلاء.. 63 فندقاً بجنوب سيناء تحصل على شهادة السلامة
جاهزة لاستقبال النزلاء.. 63 فندقاً بجنوب سيناء تحصل على شهادة السلامة
جاهزة لاستقبال النزلاء.. 63 فندقاً بجنوب سيناء تحصل على شهادة السلامة
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