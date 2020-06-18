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محافظات

للاطمئنان على الخدمات.. محافظ القليوبية يتفقد عددا من المستشفيات

الخميس 18/يونيو/2020 - 04:33 م
محافظ القليوبية
محافظ القليوبية
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إبراهيم الهوارى
اجري عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم جولة تفقدية بمستشفي التأمين الصحي ببنها ومستشفى بنها التعليمى وحميات بنها للاطمئنان علي تقديم الخدمة الصحية.
واطمأن المحافظ خلال الجولة على توافر كافة الإجراءات الوقائية للأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالمستشفى حفاظا على سلامتهم مع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وكذلك توافر كافة المستلزمات الطبية والوقائية الكافية.

واستمع المحافظ من مديري المستشفى عن  الإجراءات الطبية المتبعة في التعامل مع أي حالات  مشتبه إصابتها بفيروس كورونا  أوالحالات الايجابية وكيفية التعامل معها.

وأشاد المحافظ بجهود الأطباء والتمريض في مهمتهم الإنسانية، وموجها باستمرار الاهتمام والعناية بكافة الحالات والشكاوى الواردة مع تكثيف جهود النظافة والتطهير والتعقيم  خاصة بطرقات المستشفى ودورات المياه  حفاظا على صحة الأطقم الطبية والمرضى والعاملين.

ووجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بالمتابعة والتواصل الفوري مع غرفة عمليات المحافظة والإبلاغ عن أي حالات مرضية أخرى تحتاج إلى تدخل عاجل من المحافظة  لتوفير العناية الطبية اللازمة لها.
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