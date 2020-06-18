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محافظات

محافظ الدقهلية: تحصين 110 آلاف رأس ماشية منذ أبريل حتى يونيو

الخميس 18/يونيو/2020 - 05:46 م
الدكتور أيمن مختار
الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
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همت الحسينى
اكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على اتخاذ كافة الإجراءات لحماية الثروة الحيوانية والنهوض بها من خلال التسجيل والترقيم وتوفير التحصينات اللازمة والبحث عن سبل متطورة لزيادة الكفاءة الإنتاجية والتحسين الوراثي وتوفير بيئة غذائية وبيولوجية آمنة.

 وأكد محافظ الدقهلية على أهمية تضافر كافة الجهود للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية وكذا تكثيف حملات التوعية والإرشاد والحملات البيطرية وإجراء التحصينات الدورية والعمل على تعظيم الإنتاج بالمزارع وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة للحفاظ على صحة المواطنين وضبط أسعار اللحوم بالأسواق.

وأوضح مختار أن التسجيل والترقيم يعمل على حصر كافة الحيوانات وتحديد الطاقة الإنتاجية من اللحوم والألبان،ويتم رفع البيانات لوزارة الزراعة لتحديد الاحتياجات من اللحوم المبردة والمجمدة المستوردة،كما تتم متابعة الحيوان فى حالة التنقل من محافظة لأخرى ومتابعة السجل الوبائي،وفى حالة التأمين على الحيوان المرقم يتم صرف تعويض للحيوان الذي يتعرض لاى موت مفاجيء او حادثة او ذبح اضطراري.

من جانبه اكد الدكتور عبد المنعم المنجي مدير مديرية الطب البيطري أنه خلال الفترة من أبريل حتى يونيو الجاري تم تحصين 110 ألف رأس وجارى استكمال باقى الحصر الحيواني بالمحافظة للحفاظ على الإنتاجية الحيوانية من اللحوم والألبان وغيرها .

وأوضح المنجي ان فرق الطب الوقائي البيطرية تقوم بالتحصين بعيدا عن المنازل والمناطق التي يوجد بها اشتباهات أو القرى التي تم حجرها حفاظا علي العاملين المكلفين بالتحصين وحماية اصحاب الحيوانات .
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