الرئيس السيسي كرر تطبيق مقولة "مسافة السكة" .. أحمد صبري يدعو الشباب لاستثمار طاقتهم في تطوير مصر

علق الكاتب الصحفي أحمد صبري رئيس تحرير موقع صدى البلد الإخباري، على عودة المصريين المحتجزين بليبيا إلى أرض الوطن بعد تكليف الرئيس السيسي أجهزة الدولة بإنهاء الأزمة، وقال إنها "رسالة طمأنة لكل المصريين بأن مصر تحمي أبناءها والقيادة السياسية قوية".





ودعا الكاتب الصحفي أحمد صبري ، الشباب المصريين للبقاء فى بلادهم والعمل على تطويرها وتنميتها، قائلا: "القيادة السياسية تعطي مساحة كبيرة للشباب للعمل والتنمية، من المهم أن يلتف الجميع حول بلده".





وتابع صبري خلال مداخلة هاتفية بالإعلامية رانيا هاشم مقدمة برنامج "مانشيت" المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز": "الدولة مؤمنة بالشباب وهو ما ظهر جليا في تعيين المحافظين الشباب وهو ما يجعلنا ندعو الشباب لتوفير طاقتهم لبلادهم".





وأوضح أن الرئيس السيسي طبق بالفعل مقولة "مسافة السكة" في العديد من المواقف وكانت مؤخرا مع المصريين العائدين من ليبيا، وله كل التحية والشكر لمواقفه العظيمة التي تدعو إلى الفخر والاعتزاز، مؤكدا أن المصريين لديهم رئيس شجاع وجيش قوي وأجهزة تعمل على مدار الساعة لحمايتهم.





ونوة إلى أن الرئيس السيسي وضع في أولوياته الحفاظ على أبناء الوطن في الداخل والخارج وحماية حقوقهم، موضحا أن مصر الدولة الوحيدة التي أرسلت طائرة إلى الصين لعودة أبنائها إلى الوطن بعد تفشى وباء فيروس كورونا في مدينة ووهان حفاظا على حياتهم.





وأضاف رئيس تحرير موقع صدى البلد الاخباري،، أن بعد 72 ساعة من ظهور فيديو المصريين المحتجزين في ليبيا، كلف الرئيس السيسي الأجهزة بعودة المصريين سالمين، مؤكدا أن جميع الأجهزة المصرية تعمل في صمت لحماية أبنائها في الخارج، مستشهدا بمقولة الرئيس السيسي: "مسافة السكة".