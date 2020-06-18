مصر محتاجة أبناءها.. أحمد صبري يدعو الشباب للتنمية في بلدهم.. فيديو

أشاد الكاتب الصحفي أحمد صبري رئيس تحرير موقع صدى البلد الإخباري، بموقف الدولة المصرية تجاه عودة المصريين المحتجزين بليبيا إلى أرض الوطن بعد تكليف الرئيس السيسي اجهزة الدولة بإنهاء الأزمة: " البلد محتاجة أبناءها المخلصين".
وقال "أحمد صبري" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج "مانشيت" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" إن الدولة المصرية بها شباب وكوادر وطاقات كبيرة، خاصة أن الدولة أعطت مساحات كبيرة للشباب لكي ينطلقوا.
ودعا رئيس تحرير موقع صدى البلد، الشباب المصري بعدم السفر وأن عليهم العمل في بلدهم بهدف البناء والتنمية بالبلاد، خاصة أن القيادة السياسية حريصة على دعم وتمكين الشباب في مناصب قيادية كثيرة، مؤكدا أننا يجب أن نتكاتف مع بعضنا البعض من أجل الاستمرار والبناء وتحقيق التنمية.
ونوه إلى أن أجهزة الدولة بقيادة الرئيس السيسي استطاعت إفشال مخططات كثيرة وعلى رأسهم مخطط جماعة الإخوان الإرهابية التي تسعى إلى تفتيت الدولة الوطنية، مؤكدا أن القيادة السياسية استطاعت تحقيق تنمية كبيرة بناء على إرادة قوية ولم تلتفت الى الشائعات.
يشار الى أنه وصل إلى منفذ السلوم البري على الحدود المصرية الليبية، صباح اليوم الخميس، 23 مصريًا كانوا محتجزين من قبل إحدى الميليشيات بمدينة ترهونة بدولة ليبيا، وذلك بعد أن نجحت الأجهزة المصرية المعنية، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، في إطلاق سراحهم وإعادتهم إلى أرض الوطن سالمين آمنين.
وكان في استقبالهم أمام بوابة المنفذ الرئيسية، محافظ مطروح اللواء خالد شعيب، والأجهزة المصرية المعنية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف أجهزة الدولة بإنهاء أزمة المصريين المحتجزين في ليبيا.
وشهدت الساعات الماضية اتصالات مصرية ليبية من أجل إعادة المصريين المحتجزين في ليبيا وتأمين وصولهم للبلاد.
ووجه المصريون العائدون من الأراضي الليبية الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد حل أزمة احتجازهم فى ليبيا على مدار الأيام الماضية، كما وجه المصريون الشكر إلى السلطات الليبية التى عملت على حل أزمة احتجازهم .