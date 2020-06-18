أحمد العوضي ينشر بوستر مسلسله الجديد "شديد الخطورة"قبل عرضه قريبًا





نشر الفنان احمد العوضى بوستر مسلسل "شديد الخطورة" الذى من المقرر عرضه في الأيام القليلة المقبلة، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام ".





وظهر العوضي في البوستر مع الفنانة ريم مصطفي كما علق عليه قائلًا :"شديد الخطورة انتاج تامر مرسى تأليف محمد سيد بشير اخراج حسام على "





والمسلسل من بطولة أحمد العوضي ، وريم مصطفى، وهادي الجيار، من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج حسام علي‎.‎





وتدور أحداث المسلسل فى إطار تشويقى حول شاب يتعرض للعديد من المواقف الصعبة فى حياته.



