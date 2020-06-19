وزير السياحة يعلن إلغاء خطة رفع أسعار زيارة المتاحف بنسبة 20%

أكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أنه تم إلغاء الخطة الموضوعة لرفع أسعار زيارة المتاحف بنسبة 20% والتى كان من المقرر تنفيذها في نوفمبرالمقبل.
وتابع
العناني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج "يحدث في
مصر" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،" أنه تم إجراء محاكاة
لتنفيذ الإجراءات الاحترازية المتبعة في مطار القاهرة مع بدء عودة السياحة.
ونوه العناني إلى أن ن العدد المسموح به في كل متحف بالنسبة للزائرين هو 100 شخص كحد أقصى في الساعة الواحدة، باستثناء متحف التحرير سوف يكون 200 شخص في الساعة، وذلك عند إعادة افتتاحه.
وأشار
وزير السياحة إلى أن البلاد ستبدأ في استقبال
رحلات سياحية بسيطة في فابدئ الأمر، من الدول التي سوف تسمح لأبنائها بالسفر خارج
الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى وجود مخاطبات مع عدة دول بشأن هذا الأمر، حيث أنه
سيطلب تأمينًا صحيًا ساري المفعول للسائح.