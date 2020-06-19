وزير السياحة يعلن إلغاء خطة رفع أسعار زيارة المتاحف بنسبة 20%

أكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أنه تم إلغاء الخطة الموضوعة لرفع أسعار زيارة المتاحف بنسبة 20% والتى كان من المقرر تنفيذها في نوفمبرالمقبل.

وتابع العناني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج "يحدث في مصر" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،" أنه تم إجراء محاكاة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية المتبعة في مطار القاهرة مع بدء عودة السياحة.

ونوه العناني إلى أن ن العدد المسموح به في كل متحف بالنسبة للزائرين هو 100 شخص كحد أقصى في الساعة الواحدة، باستثناء متحف التحرير سوف يكون 200 شخص في الساعة، وذلك عند إعادة افتتاحه.

وأشار وزير السياحة إلى أن البلاد ستبدأ في استقبال رحلات سياحية بسيطة في فابدئ الأمر، من الدول التي سوف تسمح لأبنائها بالسفر خارج الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى وجود مخاطبات مع عدة دول بشأن هذا الأمر، حيث أنه سيطلب تأمينًا صحيًا ساري المفعول للسائح.