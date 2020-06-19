مًخطط الزمالك للاستعداد لعودة الدوري.. تفاصيل جلسة الخطيب مع رئيس الاتحاد.. فيديو

أكد إسلام صادق مُقدم برنامج "البريمو" على قناة "Ten" على أن مسؤولي الزمالك يفاضلون بين الإسماعيلية والإسكندرية لإقامة معسكر للفريق خلال الفترة القادمة إستعدادًا لعودة الدوري المصري.
وأضاف أن الجهاز الفني للفريق الأبيض يتابع مع اللاعبين برامج يوميًا للإستعداد لعودة الدوري منتصف الشهر القادم ، ومن المُقرر أن يقوم الفريق بمعسكر خلال الأيام القادمة لتجهيز اللاعبين للعودة للمباريات ويفاضل الجهاز الفني بين الاسكندرية والإسماعيلية لإقامة المعسكر الخاص بالزمالك .
وفى سياق آخر قال إسلام صادق إن جلسة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع محمد مصيلحي رئيس الإتحاد السكندري شهدت مفاوضات حول بعض إتمام بعض الصفقات خلال فترة الإنتقالات القادمة .
وقال صادق فى برنامج "البريمو" المذاع على قناة "Ten" أن الجلسة الخاصة بين الخطيب ومصيلحي قبل الاجتماع مع اللجنة الخماسية بشأن عودة الدوري داخل إتحاد الكرة المصري تطرقت للحديث إلى إستمرار بعض إعارات لاعبي الأهلي إلى النادي السكندري .