فودة: استعدوا للاستثمار في سيناء.. سوف نحارب الإرهاب بالبناء

زف اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بشرى سارة للمستثمرين ورجال الأعمال، بأنه سيتم فتح الاستثمار في سيناء برؤية رجال دولة مخلصين يبحثون المعوقات والصعوبات وتذليلها: "استعدوا للاستثمار في سيناء .. وسوف نحارب الإرهاب بالاستثمار " والمح قائلا :" إنه من غير المعقول حتي الآن لم نبيع متر واحد ارض".





جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة أمس بحضور رؤساء المدن ومديري المديريات وبعض رجال الاعمال.





وأشار فودة الي ان الرئيس عبد الفتاح السيسي يعرف بكل ما يحدث في سيناء ويدعم المشروعات الاستثمارية بها.





وطلب المحافظ من رؤساء المدن تجهيز ملفات المشروعات القومية والاستثمارية التي تواجه صعوبات ومعوقات لتذليلها.





وأشار المحافظ إنه مع دعم المستثمرين الذين يزرعون ويحصدون ويصدرون مشيرا إلي إن جنوب سيناء تستهدف زراعة ٢٠ الف فدان.





وأمر بإحياء مشروع مزرعة نويبع وإعادة مشروع زراعة الورود وتصديرها.





وانتقد فودة مديرية الزراعة لعدم دعمها المشروعات الزراعية وطلب تنسيق لقاء مع وزير الزراعة.





وطلب فودة من رؤساء المدن ومديري المديريات اعداد صف ثاني من القيادات وألا يبخلوا عليهم بالمعلومات قائلا " مفيش حد قاعد مخلد فيها مشيرا إلي ضرورة وجود صف ثاني للقيادة لاعدادهم وأوضح أن المهندسة ايناس سمير نائبة المحافظ بدأت في مبادرة تدريب القيادات في برنامج تدريب المسئول الحكومي لصقل مهاراتهم مشيدا بتلك المبادرة.





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