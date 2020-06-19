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مرأة

دراسة.. المسئوليات يمكن تؤثر على الصحة العقلية والجسدية

الجمعة 19/يونيو/2020 - 05:02 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
في الوقت الذي يوجد فيه الكثير من الخطاب حول الصحة العقلية وما يمكن أن يفعله الناس ليعيشوا حياة أفضل ، كشفت دراسة حديثة أن مقدمي الرعاية من الذكور والإناث فوق سن الخمسين من المرجح أن يواجهوا مشاكل مع الصحة الجسدية. وتكشف الدراسة أن مسؤولياتهم في الرعاية يمكن أن تسبب لهم ضغطًا أكبر من الأشخاص الذين لا يقدمون أي رعاية.

نُشرت نتائج الدراسة في المجلة الأوروبية للصحة العامة ، بقيادة وحدة أبحاث الحياة في مجلس الحياة الطبية التابعة لمجلس البحوث الطبية بالجامعة. تم تحليل نتائج أكثر من 8000 رجل وامرأة ، شاركوا في دراسة الصحة والتوظيف في الجامعة بعد خمسين (HEAF).

وأظهرت النتائج أن ما يقرب من خمس الرجال وأكثر من ربع النساء كانوا منخرطين في نوع ما من مسؤولية الرعاية. وأولئك الذين قدموا أعلى مستويات الرعاية لأشخاص آخرين ، كانوا محرومين من حيث وضعهم الاجتماعي ومستواهم التعليمي ، على عكس أولئك الذين لم يكن لديهم أي مسؤوليات رعاية.

ولوحظ أيضا أن مقدمي الرعاية كانوا أكثر عرضة للتقاعد أو العاطلين عن العمل. من بين الأشخاص الذين عملوا ، كان هناك أشخاص يعملون بدوام جزئي أو على فترات. وكشفت الدراسة أن مقدمي الرعاية الذين عملوا لأكثر من 20 ساعة في الأسبوع ، كانوا أكثر عرضة للمعاناة من مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) ، ويعانون من الاكتئاب وبعض مشاكل النوم.

لقد ألقت هذه الدراسة ضوءًا جديدًا على العيوب التي يواجهها أولئك الذين يتعين عليهم رعاية أصدقائهم أو أفراد أسرهم ، والتأثير الكبير للرعاية على صحتهم وقدرتهم على العمل "، البروفيسور كارين ووكر بون من جامعة ساوثهامبتون ونُقل عنه ، الذي قاد الدراسة.
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