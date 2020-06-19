فودة يناقش زيادة الاستزراع السمكي والتنمية الزراعية بجنوب سيناء

ناقش اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء زيادة الاستزراع السمكي وزيادة الرقعة الزراعية والاستصلاح الزراعي في جنوب سيناء وذلك في اجتماع المحافظ بالمختصين بالزراعة ورجال أعمال ومستثمرين بحضور اللواء نادر عشماوي السكرتير العام.





واللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للمشروعات والتنمية، واللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، وجميع الجهات المعنية بالتنمية الزراعية منها تعمير سيناء، الزراعة، الطب البيطري، الموارد المائية، شركة المياه، بعض المستثمرين في مجال الزراعة والمعنين بالمجال الزراعي حيث استعرض المحافظ موقف الأراضي الزراعية ومزارع الدواجن والاستزراع السمكي والمعوقات التي تعيق توفير الانتاج النباتي والحيواني والسمكي لمواطني جنوب سيناء في إطار تحويل طور سيناء لسلة غذاء المحافظة.





ناقش المحافظ خلال الإجتماع موقف أحواض الاستزراع السمكي بنويبع ومزرعة الزهور التي سيتم إنتاج الزهور بها وتصديرها للدول المجاورة، بالاضافة لمناقشة استزراع مساحة الـ 150 فدانا بطور سيناء، والتوسع في مزارع الدواجن "تسمين وبياض" بطور سيناء.





كما استعرض المحافظ بعض مشكلات المجزر الآلي ومقترحات الحلول لتلك المشكلات.





كما قام المحافظ بحل مشكلة نقص المياه اللازمة للمساحات الخضراء بشارع السلام بشرم الشيخ ووجه علي الفور ببدء أعمال صيانة المساحات الخضراء بمدخل مدينة شرم الشيخ وطريق السلام.





كما وجه المحافظة بتشكيل لجنة من الجهات المعنية لبحث مشكلة توفير المياه لاستزراع مساحة 350 فدانا بمدينة نويبع واستغلال الآبار والمياه الجوفيه في مجال التنمية الزراعية علي ارض محافظة جنوب سيناء