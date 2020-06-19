AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

فودة يناقش زيادة الاستزراع السمكي والتنمية الزراعية بجنوب سيناء

الجمعة 19/يونيو/2020 - 04:51 ص
صدى البلد
Advertisements
ايمن محمد
ناقش اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء زيادة الاستزراع السمكي  وزيادة الرقعة الزراعية والاستصلاح الزراعي  في جنوب سيناء  وذلك  في اجتماع المحافظ بالمختصين بالزراعة ورجال أعمال ومستثمرين  بحضور اللواء نادر عشماوي السكرتير العام.

 واللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للمشروعات والتنمية، واللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، وجميع الجهات المعنية بالتنمية الزراعية منها تعمير سيناء، الزراعة، الطب البيطري، الموارد المائية، شركة المياه، بعض المستثمرين في مجال الزراعة والمعنين بالمجال الزراعي حيث استعرض المحافظ موقف الأراضي الزراعية ومزارع الدواجن والاستزراع السمكي والمعوقات التي تعيق توفير الانتاج النباتي والحيواني والسمكي لمواطني جنوب سيناء في إطار تحويل طور سيناء لسلة غذاء المحافظة.

 ناقش المحافظ خلال الإجتماع موقف أحواض الاستزراع السمكي بنويبع ومزرعة الزهور التي سيتم إنتاج الزهور بها وتصديرها للدول المجاورة، بالاضافة لمناقشة استزراع مساحة الـ 150 فدانا بطور سيناء، والتوسع في مزارع الدواجن "تسمين وبياض" بطور سيناء.

كما استعرض المحافظ بعض مشكلات المجزر الآلي ومقترحات الحلول لتلك المشكلات.

كما قام المحافظ بحل مشكلة نقص المياه اللازمة للمساحات الخضراء بشارع السلام بشرم الشيخ ووجه علي الفور ببدء أعمال صيانة المساحات الخضراء بمدخل مدينة شرم الشيخ وطريق السلام.

كما وجه المحافظة بتشكيل لجنة من الجهات المعنية لبحث مشكلة توفير المياه لاستزراع مساحة 350 فدانا بمدينة نويبع واستغلال الآبار والمياه الجوفيه في مجال التنمية الزراعية علي ارض محافظة جنوب سيناء
 اقرا ايضا :
فودة يناقش زيادة الاستزراع السمكي والتنمية الزراعية بجنوب سيناء
فودة يناقش زيادة الاستزراع السمكي والتنمية الزراعية بجنوب سيناء
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ جنوب سيناء يوجه بضرورة التزام المشروعات ببرنامجها الزمني

رغم كورونا.. استمرار عجلة الإنتاج في مصنع الليد بطور سيناء.. ومشروعات رصف الشوارع بشرم الشيخ

بعد 38 عاما على تحرير سيناء.. تنمية متنوعة على أرض الفيروز .. شاهد

العربية للتصنيع تنقذ عددا من المشروعات الهندسية بشرم الشيخ وطور سيناء

بشرى خير.. التنمية المتكاملة لأهالي جنوب سيناء.. مشروع يحول أراضي المحافظة من صحراء إلى منتجة للزراعات الحيوية بدعم من الدولة ومراكز البحوث

منها مبان جامعية ومحطة مياه.. افتتاح مشروعات إنشائية وتنموية لخدمة المجتمع السيناوي

ترشيحاتنا

لاعب الأهلى يقيم حفل زفاف بفندق كبير ومعازيم رغم كورونا.. فيديو

بعد إصابته بكورونا.. مصطفى درويش ينشر صورة من العزل المنزلي

مرتضى منصور يعلن التعاقد مع لاعبين من العيار الثقيل.. فيديو

مهتمة باللياقة البدنية .. 10 صور للصحفية اليونانية صاحبة أزمة عمرو وردة

الصحة توجه رسالة مهمة لمواطني المحافظات الأكثر إصابات ووفيات بكورونا

بعد اتهامها بإفساد وجهها.. حلا شيحة تعبر عن ندمها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحذية وساعات قديمة.. شاهد صور لـ كوخ منذ عام 1811

كورونا يفتك بطفل حديث الولادة.. عمره 13 يوما فقط

بملابس صيفية.. نرمين الفقى تثير الجدل بإطلالة جريئة