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أصل الحكاية

الصحة السعودية عن عقار "ديكساميثازون" ليس علاج لكورونا ولكنه يقلل الوفيات

الجمعة 19/يونيو/2020 - 11:06 ص
الصحة السعودية
الصحة السعودية
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محمود نوفل
أثار عقار "ديكساميثازون" والذي يُستخدم مضاد للالتهاب جدلا كبيرا في الأوساط الطبية في دول العالم بعدما أثبتت بحوث، أُجريت في بريطانيا، أن العقار قد ينقذ حياة بعض المرضى ممن هم في حالات خطرة - حيث يُعد أول دواء في العالم تثبت فعاليته في علاج المصابين بالفيروس.

العقار الذي أثار الفرح والسعادة الغامرة في نفوس الأشخاص العاديين ولاسيما ذوي مرض " فيروس كورونا المستجد" لاقي تحذيرا شديد اللهجة من السلطات الصحية في كثير من دول العالم ، وفي القلب منها المملكة العربية السعودية، والتي شددت علي ضرورة عدم إستخدام " ديكسا ميثازون" دون إشراف طبيب لما له من آثار جانبية ضارة قد تؤدي إلى أمراض عديدة تودي إلى الوفاة.

ليس عقارا ناجحا في علاج مرضى فيروس كورونا المستجد لكنه يقلل نسب الوفيات وفق ما ذكره أحد مسئولي وزارة الصحة السعودية الدكتور احمد الجديع والذي يعمل في قطاع الشؤون العالمية، والذي أكد بأن العقار لا يصلح لكل الحالات التي تعاني من الفيروس المستجد " كوفيد 19".

لا يمكن لأي شخص ان يتناول عقار " ديكساميثازون" دون إشراف طبي لأنه لا يُستخدم إلا لنسبة معينة من المرضي تتراوح مابين 20 الي 35 % وفق التحذيرات الطبية السعودية والتي جاءت علي لسان الدكتور أحد الجديع، والذي بيًن ايضا ان العقار ليس بالجديد وإنما هو قديم يُستخدم في العلاج من أمراض متعددة.

عقار ديكساميثازون هو كورتيكوستيرويد اصطناعي طويل المفعول، يمنع إفراز المواد المسؤولة عن الالتهاب بما في ذلك البروستاغلاندين، كينين، الهستامين، والإنزيمات الشحمية، وهو يغير أيضا استجابة الجسم المناعية.
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