عبر الفيديو كونفرانس.. نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية يتابع أعمال جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك

عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، اجتماعًا مع جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة تقدم خطط العمل الخاصة بالجهاز، وتم استعراض الخطوات التى تمت بخصوص الدراسة البحثية الخاصة باستقصاء آراء ورضا المواطنين بقرى مشروع برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية والقائم علي النتائج (SRSSP PforR) بمحافظات المرحلتين الأولى والثانية ، وذلك بحضورالدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، وفريق العمل بالجهاز بالاضافة الي فريق العمل بوحدة ادارة المشروعات.





اقرأ أيضا : الدولار يصعد لمخاوف من موجة جديدة للجائحة وطلبات إعانة البطالة





وأكد الدكتور سيد إسماعيل، ضرورة استمرار التنسيق بين وحدة إدارة المشروعات والجهاز من خلال الاجتماعات التي تتم عبر تقنية الفيديو كونفرانس حتي يمكن متابعة الاعمال بشكل دوري.





ووجه نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية الشكر لاعضاء الجهاز على حجم وسرعة الإنجاز فى مرحلة جمع البيانات التى قام بها فريق عمل الجهاز بخصوص الدراسة البحثية الخاصة باستقصاء آراء ورضا المواطنين بقرى المشروع بالمحافظات بالمرحلتين الأولى والثانية. كما تم التأكيد على دور الجهاز فى حماية المستهلك والدعم الذى سوف يتم تقديمه إلى الجهاز لتعزيز أدائه ودوره.





وقام فريق العمل بالجهاز بعرض ما تم انجازه بخصوص هذه الدراسة البحثية.





وأضاف الدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي للجهاز، أن هذه الدراسة تعتبر من صميم عمل الجهاز، وتؤكد دور الجهاز فى حماية المستهلك.















