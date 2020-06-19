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أخبار البلد

حول كورونا والثانوية العامة ومنحة الـ 500 ..الحكومة تنفي 12 شائعة في أسبوع .. فيديو جراف

الجمعة 19/يونيو/2020 - 10:50 ص
مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
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محمود مطاوع
أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديوجراف توضيحي لعدد من الموضوعات المثيرة للجدل التي انتشرت خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي والإخبارية .

وذلك بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمرارًا لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد عدد من الشائعات والموضوعات  خلال الفترة (من 12 حتى 19 يونيو 2020):

ونفي المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما تداول حول  التخلص من النفايات الطبية الخاصة بمستشفيات العزل بطريقة غير آمنة ، كما نفى المركز ما انتشر حول عدم وجود أماكن بالمستشفيات الحكومية لاستقبال مصابي فيروس كورونا ، ونفى ما أثير حول  توزيع أدوية البروتوكول العلاجي الخاص بفيروس كورونا على طلاب الثانوية العامة قبل دخول الامتحانات

ونفى المركز ما تردد حول وجود عجز بالمعلمين المشرفين على امتحانات الثانوية العامة بسبب أزمة كورونا ، كما نفي ما انتشر حول إجراء التحاليل الخاصة بفيروس كورونا بمحطات البنزين عبر نظام "درايف ثرو" Drive Through ونفى أيضا ما تداول حول  استبعاد بعض المستحقين من صرف الدفعة الثانية لمنحة العمالة غير المنتظمة.

كما نفى المركز ما أثير حول إغلاق باب توريد القمح للموسم الحالي ونفى المركز الإعلامي ما تداول حول  إهدار 6 مليارات جنيه لتجديد فرش المساجد المغلقة خلال جائحة كورونا ونفى ما تردد حول   تطبيق زيادة في أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام بدايةً من يوليو المقبل

ونفى ما تداول حول  زيادة أسعار تذاكر الطيران بالتزامن مع عودة حركة الطيران في أول يوليو المقبل كما نفى ما أثير حول  استيراد لقاحات حمى قلاعية غير مطابقة للمواصفات ونفي المركز ما انتشر حول  تداول فواكه صيفية مسرطنة بالأسواق
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