الانتهاء من تجهيز لجان الثانوية العامة ووكيل التعليم: "عدم تشغيل المراوح الهوائية في اللجان"

انتهت محافظة جنوب سيناء من تجهيز لجان الثانوية العامة في جميع المدن بعد تعقيمها وتركيب مظلات للانتظار وتم غلق الشوارع امام اللجان لمنع دخول اولياء الامور لمحيط اللجان مع تواجد حراسات امنية وحواجز مرورية كما تم تجهيز استراحات المراقبين





وقد امر محافظ جنوب سيناء بتوزيع زجاجات مياه معدنية علي الطلاب والمراقبين





وقال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء إنه تم الانتهاء من تجهيز جميع اللجان والاستراحات علي اكمل وجه وتوفير جميع الإجراءات الوقائية والاحترازيه مشيرا إلي إنه طبقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم لن يتم تشغيل المراوح الهوائية داخل اللجان كإجراء احترازي





وفي سياق متصل قام رؤساء المدن ومديري الإدارات التعليمية في مدن طور سيناء ودهب وابورديس وراس سدر بتفقد اللجان والتاكد من الانتهاء من جميع الإجراءات وتوفر جميع الاحتياجات





وقد امر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة دقيقة علي مدار اليوم للجان ونقل وتوزيع الاسئلة وكراسات الإجابة





وطالب رؤساء المدن بالمتابعة اليومية

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