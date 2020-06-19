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أخبار العالم

الكويت تسجل 604 إصابات جديدة و5 وفيات بـ فيروس كورونا

الجمعة 19/يونيو/2020 - 02:05 م
الكويت تسجل 604 إصابات
الكويت تسجل 604 إصابات جديدة و5 وفيات بـ فيروس كورونا
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شيماء مصطفى
أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الجمعة، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وسجلت الوزارة 5 وفيات و604 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 38678 حالة.

فيما ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 313 حالات، بعد تسجيل 5 حالات جديدة.

وتعافي 678 إصابة من فيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي عدد حالات الشفاء في دولة الكويت 30190 متعافيا.

وكان مجلس الوزراء الكويتي، أعلن أمس الخميس، تعديل ساعات الحظر في البلاد، لتصبح من الساعة 7 مساء إلى الساعة 5 صباحا، ابتدا من 21 يونيو الجاري.
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