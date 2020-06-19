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أخبار العالم

كوريا الجنوبية تعيد إصدار تحذير خاص من السفر إلى جميع دول العالم بسبب فيروس "كورونا"

الجمعة 19/يونيو/2020 - 02:10 م
كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية
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أ ش أ
قررت الحكومة الكورية الجنوبية إعادة إصدار تحذير خاص من السفر إلى جميع دول العالم في ظل استمرار انتشار فيروس "كورونا" المستجد.
وأوضحت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم /الجمعة/ أنها تعيد إصدار تحذير خاص من السفر إلى جميع الدول والمناطق في العالم اعتبارا من الغد، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

ومن المقرر أن يدخل هذا التحذير في حيز التنفيذ لمدة شهر واحد بدءًا من يوم 20 يونيو حتى يوم 19 يوليو المقبل، إذا لم يتم تمديده.

وتصدر الوزارة التحذير الخاص من السفر عندما توجد مخاطر عاجلة على المدى القصير، ويمكنها إصداره لمدة 90 يوما كحد أقصى، ولا يقل التحذير الخاص عن المستوى الثاني، ولا يزيد عن المستوى الثالث، من أصل 4 مستويات للتحذير من السفر.

وأصدرت الوزارة هذا التحذير الخاص من السفر في يوم 23 مارس الماضي، وتم تمديده مرتين، ومن المقرر أن يتم رفعه تلقائيا في يوم 20 يونيو، ولكن قررت الوزارة إعادة إصدار التحذير الخاص من السفر مع الأخذ في الاعتبار انتشار الفيروس وقيود السفر التي تتخذها عديد من الدول، وارتفاع حالات الإصابة القادمة من الخارج وتوقف الرحلات الجوية وغيرها.

ودعت الوزارة رعاياها إلى إلغاء السفر المخطط خلال هذه الفترة أو تأجيله، ونصحت المواطنين المقيمين في الخارج إلى الالتزام بقواعد الصحة والامتناع عن الخروج ومخالطة الآخرين.
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