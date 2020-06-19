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سر البيتزا البيتي .. إليك الخطوات بالفيديو

الجمعة 19/يونيو/2020 - 06:22 م
اسرار البيتزا
اسرار البيتزا
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رشا عوني
قدم الشيف محمود عطية، مكونات البيتزا البيتي وطريقة تحضيرها بشكل صحيح دون الحاجة لشرائها جاهزة من المحلات، خاصة في ظل الحجر المنزلي، ورغبة الكثير وخاصة الأطفال، في تناول الوجبات السريعة الجاهزة منها البيتزا. 

مكونات عجينة البيتزا البيتي 
كيلو دقيق
2 كوب وربع ماء
ملعقة صغيرة ملح 
ربع كوب زيت 
50 جرام سكر
50 جرام خميرة فرن أ, 20 جرام خميرة جافة

مكونات حشو البيتزا 
حسب رغبتك - سوسيس - سلامي - سجق - فراخ 
صوص طماطم 
ريحان
زعتر
زيتون شرائح
فلفل رومي مكعبات 
جبنة موتزاريلا 

طريقة عمل عجينة البيتزا : 
في وعاء ضيفي الماء الدافئ والزيت والخميرة والسكر ثم الدقيق ورشة ملح 
اخلطي العجينة معًا واتركيها ساعة تختمر
قطعيها قطع صغيرة وابدأي في فردها على سطح مزود بالدقيق

خطوات عمل البيتزا : 
ضيفي صوص الطماطم وزعيه على العجينة 
استخدمي الشوكة واغمسيها في قطعة العجين بالكامل بعد وضع الصوص حتى لا تصبح مثل الخبز 
ضيفي الجبن الموتزاريلا 
ضيفي الزيتون الاسود والاخضر
ثم ضيفي شرائح الفلفل الملون
ثم ضعي قطع السلامي او السجق أو الحشو الذي تفضلينه 
ثم ضيفي رشة جبن موتزاريلا 
ادخليها على فرن ساخن لمدة لا تزيد عن 10 دقائق .
سر البيتزا البيتي .. إليك الخطوات بالفيديو
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