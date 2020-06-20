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فن

عزلت عائلتها.. داليا البحيري من أزمة عمال اليومية لـ إصابة زوجها بـ فيروس كورونا

السبت 20/يونيو/2020 - 01:35 ص
داليا البحيري وزوجها
داليا البحيري وزوجها
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محمد نبيـل
تصدرت الفنانة داليا البحيري عناوين البحث على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الأيام الماضية عقب إعلانها عن إصابة زوجها حسن سامي بـ فيروس كورونا المستجد، وبالتالي قرارها بعزل أسرتها تحاشيا للعدوى.

وكتب حسن سامي عبر حسابه الرسمي على موقع فيس بوك:"تحاليلي الخاصة بفيروس كورونا ظهرت إيجابية، الحمد لله علي كل شئ، حالتي كويسة جدًا، دعواتكم مكونش نقلت العدوى لمراتي والولاد اهم حاجة، اسألكم الدعاء، ارجوكم بلاش اتصال، انا كتبت البوست علشان اي حد تعامل معايا او حد من القريبين مني يعرف مش اكتر".

وسريعا عادت إلى الأذهان تصريحاتها المثيرة للجدل التي خرجت بها قبل حوالى شهرين، تهاجم فيها المواطنين الذين يخالفون تعليمات وإجراءات الوقاية منها حظر التجمعات، والنزول إلى الشوارع، وحظر التجوال الجزئي الذي تفرضه الحكومة المصرية، مستخفين بانتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

وكتبت «البحيري» عبر صفحتها الشخصية على موقع «فيسبوك» قائلة: «حظر كامل يا ريس لو سمحت أرجوك، واللي حيقولي العمالة اليومية حديله بالشبشب على بقه أنا فاض بيا! أولا معظم المؤسسات الخيرية وبقول معظم مش كل بدأوا يشحتوا عليهم من قبل ما رمضان يبدأ، فمحدش يقولي مش حيلاقوا يأكلوا».

داليا تعرضت وقتها لهجوم شرس وهو ما دعاها إلى نشر فيديو توضيحي تراجعت خلاله عن تصريحاتها التي أغضبت رواد مواقع التواصل الإجتماعي.
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