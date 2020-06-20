AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

حكايات من زمن فات.. كواليس حبس الشيخ إمام بسبب النكسة

السبت 20/يونيو/2020 - 09:25 ص
الشيخ إمام
الشيخ إمام
Advertisements
طارق موسى

كثيرة هى الحكايات والأسرار فى حياة المشاهير والأدباء والمثقفين، التى غالبا ما يكون لها انعكاس مباشر أو غير مباشر على إبداعاتهم ومنتجهم الثقافى والإبداعى، ويحاول "صدى البلد" من خلال هذا الباب "حكايات من زمن فات" تسليط الضوء على  المواقف والكواليس التى أثرت على مسيرة وإبداع هؤلاء العظماء.


 

اقرأ أيضا: حكايات من زمن فات.. سر تلقيب توفيق الحكيم بـ عدو المرأة وأسرار خلافاته مع هدى شعراوى.. وزواجه السري


 

 ومن بين هؤلاء الملحن الكبير الشيخ إمام، والذى نستعرض فى هذا التقرير كواليس سجنه عقب نكسة يونيو 67 بسبب أغانيه التى سادت فيها السخرية والانهزامية.

 

تأثر الشيخ إمام كغيره من المصريين بهزيمة حرب يونيو 1967، وسادت نغمة السخرية والانهزامية بعض أغانيه، وانتشرت القصائد كالنار في الهشيم داخل وخارج مصر، واستوعبت الدولة الشيخ وفرقته في البداية، لكن سرعان ما انقلب الحال بعد هجوم الأغاني على الأحكام التي برأت المسئولين من الهزيمة.



قُبض علي الشيخ إمام ومعه أحمد فؤاد نجم وتمت محاكمتهما بتهمة تعاطي الحشيش عام 1969، ولكن القاضي أطلق سراحهما، وظلا ملاحقين أمنيًا حتى حكم عليهما بالسجن المؤبد ليكون الشيخ أول سجين بسبب الغناء في تاريخ الثقافة العربية.


قضى الشيخ إمام وأحمد نجم الفترة من هزيمة يونيو حتى نصر أكتوبر في الانتقال من سجن إلى آخر، وغنى خلال هذه الفترة أغنيته الشهيرة "شيد قصورك"، وبعد موت الرئيس المصري جمال عبد الناصر، أفرج عنهما، لكن ذلك لم يمنعهما من نقد خلفه أنور السادات بّأغانٍ أشد حدة وأكثر جرأة، ليلقيا نفس المصير وهو السجن.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ميريت الثقافية تناقش آثار نكسة يونيو سياسيًّا وثقافيًّا

تعود لعام 1925.. صورة نادرة للملك سعود بن عبد العزيز في مصر ما قصتها؟

حكايات من زمن فات..نزار قبانى اصطدم بعبد الناصر فمنعت أغانيه من الإذاعة.. وحيلة ذكية أعادت العلاقة

النشرة الثقافية | قصة منع إذاعة أغانى نزار قبانى بعد صدامه مع عبد الناصر.. ووفاة الفنان التشكيلى سامح البنانى بكورونا.. موعد بث العرض المسرحي"المغفلة" على قناة وزارة الثقافة

حكايات من زمن فات.. سر تلقيب توفيق الحكيم بـ عدو المرأة وأسرار خلافاته مع هدى شعراوى.. وزواجه السري

ترشيحاتنا

النفط يشعل الشقاق بين مليشيات أردوغان في ليبيا.. واشتباكات عنيفة بين الإرهابيين

بعد زواجه من مديرة أعمالها.. محمد الشرنوبي يغني أكتبلك تعهد لـ أنغام

البصل يسجل 4 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 20-6-2020

لا يعرفها كثيرون.. علي جمعة: النبي أوصى بهذه الصيغة للدعاء

يشعرهم بالرعب.. طبيب نفسى يحذر أهالى طلبة الثانوية العامة انتظار أبنائهم أمام اللجان..فيديو

تعليقا عن الموجة الثانية لكورونا.. أستاذ علم الفيروسات: إحنا لسه في الأولى.. فيديو

AdvertisementS

الرذاذ أكثر شيوعا.. خبير صيني: لا دليل على انتقال فيروس كورونا عبر تناول الأطعمة الحاملة له

بشرى سارة.. السعودية تعود للحياة الطبيعية وتودع حظر التجول

الامتحان بكرة.. التعليم: مفيش تأجيل وهذا هو جدول امتحانات الثانوية العامة النهائي

38 % تراجعا في قرارات العلاج على نفقة الدولة.. وزيرة الصحة: قدرة مواجهة الجسم لفيروس كورونا ضعفت.. فيديو

قطع المياه عن 9 مناطق بالعاصمة

حادث مروع بالسعودية.. مصرع 9 أشخاص بينهم 5 من عائلة واحدة

أخبار الرياضة.. فايلر يواصل التلاعب بالأهلي.. مرتضى منصور يهاجم الخطيب وشوبير.. و4 يوليو انطلاق برنامجه الجديد

النفط يشعل الشقاق بين مليشيات أردوغان في ليبيا.. واشتباكات عنيفة بين الإرهابيين

حكم فوائد البنوك والبوسطة .. الإفتاء: حلال لـ3 أسباب

بعد انتشار الفيديو على السوشيال ميديا.. القصة الكاملة لمريض كورونا الملقى أمام مستشفى طهطا العام

لأنها من كنوز الجنة.. علي جمعة يوصي بترديد 5 كلمات ويغفلها كثيرون

لا نية للتفريط فيه.. مصادر بالأهلي: الجهاز الفني يعول على كهربا الفترة المقبلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبيض x أبيض.. سيرين عبد النور تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

بملابس صيفية.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بجمالها

ألقوا الكلبشات في الأرض.. الشرطة الفرنسية توجه رسالة مهمة للمتظاهرين| فيديو