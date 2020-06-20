ضوابط السياحة المصرية تحصل على خاتم السفر الآمن من المجلس الدولي للسياحة

اعتمد المجلس الدولي للسياحة والسفر ضوابط السلامة الصحية التي أقرتها وزارة السياحة والآثار المصرية لإعادة استقبال السياحة الوافدة اليها، كما منح المجلس مصر خاتم السفر الآمن Safe Travel.





وهنأت جلوريا جيفارا رئيسة المجلس الدولي للسياحة والسفر، خلال لقاء تم عبر الفيديو كونفرانس، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار علي اتساق الضوابط المصرية مع البروتوكولات الصادرة عن المجلس، معربة عن سعادتها بمنح مصر خاتم السفر الآمن.





كما أعربت عن سعادتها بأن ترى الدول والوجهات السياحية الرئيسية مثل مصر تنضم إلى القائمة المتزايدة من الوجهات العالمية التي تتبنى بروتوكولات القطاع الخاص لدي المجلس، مما يظهر نجاح خاتم WTTC الآمن للسفر فحسب ، بل يوضح أيضًا أهميته للمسافرين وأولئك الذين يعملون في المجال السياحي، مشيرة الي أن هذه المرحلة هي مرحلة التعاون المشترك بين البلاد و تضافر الجهود.





من جانبه أوضح وزير السياحة والآثار أن القرار الصادر اليوم من المجلس الدولي للسياحة و السفر بمنح مصر "علامة السفر الآمن" أسعده تماما ويعكس التزام مصر باستئناف آمن للسياحة الداخلية والوافدة بتدابير السلامة الصحية الشاملة والصارمة إلى شواطئها الرائعة والمشمسة والصحية.



