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اقتصاد

يصدرهما الأهلى ومصر.. حصيلة الشهادات الادخارية ترتفع لـ 200 مليار جنيه خلال 3 أشهر

السبت 20/يونيو/2020 - 03:57 م
صدى البلد
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احمد علام
طرح البنك الأهلى و بنك مصر في مارس الماضي شهادات إدخارية تصل مدتها لعام واحد بعائد ثابت 15% يصرف شهريا، واشترط البنكان شراء هذه الشهادات من خلال الوسائل الإلكترونية سواء البريد الالكتروني أو الموبايل بانكنج أو الإنترنت البنكي أو الاتصال بمراكز خدمة العملاء أو تطبيقات الواتساب وغيرها وذلك في إطار التدابير الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا.

وأعلن بنكا الأهلى ومصر اعلنا عن ارتفاع الحصيلة من بيع شهادات الإدخار ذات العائد الثابت 15 % إلى قرابة نحو 200 مليار جنيه منذ إطلاقها قبل نحو 3 أشهر.


وقال محمد الأتربي رئيس بنك مصر - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن حصيلة البنك من شهادات الـ 15% بلغت خلال 3 أشهر نحو 55 مليار جنيه.

من جانبه.. قال يحيي أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلى إن حصيلة البنك من تلك الشهادات التي تبلغ مدتها سنة واحدة وتوزع عائدها بشكل شهري، بلغت 140 مليار جنيه، 

وأكد أن عملية طرح تلك الشهادات مستمرة ومتاحة أمام الأفراد بدون حد أقصى، مشيرا إلى أن هدف هذه الشهادات هو مساندة المواطنين خلال المرحلة الحالية في ظل الظروف التي يشهدها العالم.
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