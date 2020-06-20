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محافظات

محافظ بورسعيد: نظام مراقبة وأمن وحراسة لحديقة فريال بعد تطويرها

السبت 20/يونيو/2020 - 06:46 م
محافظ بورسعيد يتفقد
محافظ بورسعيد يتفقد أعمال التطوير
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كتب محمد الغزاوى
أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن أعمال التطوير التي شهدتها حديقة فريال تعد علي أعلي المستويات لأنها تعتبر ذات أهمية خاصة نظرا لتاريخها العريق، وكان لابد من تطويرها بهذا المستوي المتميز الذي تظهر عليه الان قبل اكتمال الاعمال.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ التفقدية اليوم للحديقة وذلك لمتابعة آخر أعمال التطوير والتجديد الجارية بالحديقة والتى تأتى ضمن مبادرة حدائق بلا أسوار الذى أطلقتها محافظة بورسعيد من منطلق الشكل الجمالى والحضارى للمحافظة، ورافقه خلالها مهندسى مشروع التطوير.


واستعرض اللواء عادل الغضبان،  آخر معدلات التنفيذ التى تمت بالحديقة طبقا للمخطط العام لعملية التطوير التى تجرى بالحديقة وكذلك المدة الزمنية الباقية للانتهاء من باقى أعمال التطوير والمقرر افتتاحها قريبا بعد الانتهاء من اكثر من ٩٠ %  من الاعمال.

واعلن المحافظ بان سيتم تغطية الحديقة بنظام مراقبة كاميرات للحفاظ علي الشكل الجمالي والحضاري لها بالاضافة الي شركة متخصصة في الامن والنظافة والصيانة.

وشدد اللواء عادل الغضبان، أثناء الجولة، علي تنفيذ الأعمال الجارية داخل الحديقة على أعلى مستوى طبقا لنماذج التصميم المعدة مسبقا والانتهاء من العمل وفقا للمخطط الزمنى، مشيرا أن تطوير فريال سيشمل وجود مسرح ومسجد على الطراز الأندلسى وأماكن جلوس خاصة  لكبار السن و٣ منصات للاحتفالات وأعمدة ديكورية وذلك فى إطار الحرص على تحقيق رواج ونشاط تجارى بشكل أكبر بنطاق المنطقة.

وشدد المحافظ علي اجهزة الحي بوضع صناديق بلاستيكية امام جميع العمارات المحيطة بالحديقة لمنع القاء اي قمامة بالطرق وعدم السماح مطلقا بتواجد اي اشغالات، مشيرا الي ان تطوير حديقة فريال يعد نموذج حضاري متكامل ومتناسق لاعمال التطوير.
محافظ بورسعيد: نظام مراقبة وأمن وحراسة لحديقة فريال بعد تطويرها
محافظ بورسعيد: نظام مراقبة وأمن وحراسة لحديقة فريال بعد تطويرها
محافظ بورسعيد: نظام مراقبة وأمن وحراسة لحديقة فريال بعد تطويرها
محافظ بورسعيد: نظام مراقبة وأمن وحراسة لحديقة فريال بعد تطويرها
محافظ بورسعيد: نظام مراقبة وأمن وحراسة لحديقة فريال بعد تطويرها
محافظ بورسعيد: نظام مراقبة وأمن وحراسة لحديقة فريال بعد تطويرها
محافظ بورسعيد: نظام مراقبة وأمن وحراسة لحديقة فريال بعد تطويرها
محافظ بورسعيد: نظام مراقبة وأمن وحراسة لحديقة فريال بعد تطويرها
محافظ بورسعيد: نظام مراقبة وأمن وحراسة لحديقة فريال بعد تطويرها
محافظ بورسعيد: نظام مراقبة وأمن وحراسة لحديقة فريال بعد تطويرها
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