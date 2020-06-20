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محافظات

محافظ القليوبية يشدد على رفع القمامة وتحسين منظومة النظافة

السبت 20/يونيو/2020 - 06:28 م
جولة محافظ القليوبية
جولة محافظ القليوبية
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إبراهيم الهوارى
تفقد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية المحطه الوسيطة لجمع القمامة بمنطقة القطاوي بحي شرق شبرا الخيمة كما تفقد المحطة الوسيطة لجمع القمامة عند كوبري المنصورة بمدينة بنها ولذلك للوقوف علي اعمال تشغيل المحطتين واستيعابهما لكميات القمامة المتولدة من مدينتي شبرا الخيمة وبنها.



خلال جولة المحافظ شدد المحافظ علي ضرورة ازالة تراكمات القمامة بالمحطتين وعدم تركها لليوم التالي وزيادة عدد السيارات التي تنقل القمامة الي المدفن الصحي بالعبور ومتابعه العمالة والسائقين العاملين بالمحطة وتحفيز المتميزين ومعاقبة المقصرين لإنتظام العمل. 

واضاف المحافظ  انه لا بد ان تنعكس تلك المحطات علي مستوي النظافة بالشوارع حيث تعمل تلك المحطات علي تجميع القمامة من الشوارع اولا باول مشددا علي ضرورة ازالة التراكمات من نقاط التجميع علي مدار 24 ساعة .

وعلي هامش الجولة تفقد المحافظ اليوم أعمال استكمال الطرق الجاري رصفه المؤدي الي المحطة الوسيطة بمنطقة القطاوي والتي تبدأ من نزلة الدائري بهتيم بتكلفة 8 ملايين جنيه وبطول 4 كم.
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