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فن

شاهد .. أحمد فلوكس يعلن عن زيارته لأهل ديالا مكى بعد رفع حظر الطيران

السبت 20/يونيو/2020 - 06:48 م
احمد فلوكس
احمد فلوكس
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مريم عزت
نشر الفنان احمد فلوكس , عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديهات والصور " انستجرام " صورة لـ حديث الاعلامية ديالا مكى عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى تتويتر ,وهى تتغزل فيه. 

علق احمد فلوكس على كلامها قائلا :انت اللي جعلتي لحياتي حياة من كتر جمالك و احترامك ..
أول شيء سأفعله هو زيارة عائلتك شخصيًا بمجرد رفع حظر الطيران 🌹 ..

أعلن الفنان أحمد فوكس، عن ارتباطه بالمذيعة ديالا مكي، من خلال نشره صورة لها بجانب صورته عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستجرام".

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كما أكدت ديالا مكي، إنها تعرفت على أحمد فلوكس، من خلال 2017 live TV، وذلك ردًا على تعليقات الجمهور على الصورة، حيث عبروا عن سعادتهم بهذا الخبر السعيد.

وبإعلان أحمد فلوكس، إرتباطه نفى أي نية للرجوح إلى طليقته هنا شيحة، خاصة بعدما تردد مؤخرًا أنباء عن إحتمال رجوعهم لبعضهما مرة أخرى، بعد نشر فلوكس صورة جمعتهما سويًا.

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