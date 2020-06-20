AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الجار الله: مصر لن تسمح لميليشيات الإرهاب التركية بالبقاء في جوارها

السبت 20/يونيو/2020 - 06:30 م
احمد الجار الله رئيس
احمد الجار الله رئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية
Advertisements
قسم الخارجي
علق الكاتب الكويتي البارز ‏أحمد الجارالله رئيس تحرير صحيفة "السياسة" الكويتية، على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما قاله حول أن تدخل مصر في ليبيا تتوفر له شرعية دولية.

وقال أحمد الجارالله في تغريدة على تويتر "التدخل المصري في ليبيا من زمان شرعي. ليبيا هي الحديقه الخلفيه لأم الدنيا مصر دولة الاستقرار في جغرافيا المنطقة ولن تسمح مصر لمليشيات الارهاب التركية أن تبقي في جوارها".

وتابع الكاتب الكويتي "الوضع الجغرافي يخدم مصر ولن تنتصر فيه تركيا وسراجها. حكومه الوفاق في طرابلس تسيطر علي 15% من ليبيا فقط".

في وقت سابق، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: إن الأمن القومى المصرى والليبي الآن يهتز، وإذا لم نكن مدركين لذلك ومستعدين لتقديم التضحيات اللازمة والمواقف الشريفة اللازمة من كل الدول، متابعا " أما أجى أقول إننا هنتقدم يبقى هنتقدم، وهنتقدم والقبائل الليبية على رأسها".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال تفقده للمنطقة الغربية العسكرية، أننا نريد أن تنتهى المسألة وتخرج بسلام، حيث أن مصر لا ترغب فى شئ إلا أمن وإستقرار وسلامة ليبيا.

ووجه كلمته للشعب الليبي، قائلا" إذا تحرك الشعب الليبي من خلال الحدود بيننا وبينكم تعد إشارة للعالم على أن مصر وليبيا بلد واحد ولها مصالح وأمن وإستقرار واحد".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ليبيا.. هل تكون أفغانستان الأتراك؟

الحدود والمصير المشترك..الجيش الليبي: موقف السيسي واضح ومصر الشريك الحقيقي لتحقيق الأمن وليست تركيا

مستشار ملك البحرين داعما تصريحات الرئيس السيسي عن الجيش: تحيا مصر

ترشيحاتنا

هل يجوز للمضحى قص شعره وأظافره وحكم الأضحية في هذه الحالة؟

سرت تبعد ألف كيلو متر عن حدودنا .. أحمد رفعت: الرئيس وضع خطوطا حمراء لا يجوز تخطيها

مصر تشهد غدا أول كسوف للشمس خلال العام 2020

بدون مكياج.. شيرين رضا تتألق في أحدث إطلالاتها

بعد تعافيها من كورونا.. إيمان العاصي تنشر صورة من الساحل الشمالي

مبلغ مالي أو صفقة تبادلية.. المقاولون العرب يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي لضم طاهر محمد طاهر

AdvertisementS

تتعلق بالأمن القومي المصري .. 18 رسالة من الرئيس السيسي خلال زيارته للمنطقة الغربية العسكرية

تفقد المقاتلات الجوية.. 3 رسائل قوية من الرئيس السيسي عن الجيش

الرئيس السيسي: مصر حريصة على التعامل في ملف سد النهضة بالتفاوض

لمدة 3 سنوات.. آري بابل يعلن توقيعه لـ الزمالك رسميا

الأزهر ينعى ضحايا حادث حلايب ويوجه بالتكفل بعلاج المصابين

استدرجها وتعدى عليها جنسيا.. بقال يعتدي على طفلة بالزقازيق

شهداء الواجب.. ائتلاف معلمي مصر ينعى 3 من مراقبي امتحانات الثانوية العامة في حادث بالبحر الأحمر

لتأمين امتحانات الثانوية العامة.. الصحة: كواشف حرارية لقياس درجات الحرارة للطلاب..الدفع بـ 560 سيارة إسعاف مجهزة لتأمين اللجان

ثلاثة أعراض ثبتت رسميا.. الرابطة الطبية الشرق أوسطية تصرح باستخدام هذه الأدوية لعلاج كورونا

ينضم للتدريبات.. الأهلي يصعد الفيراري للفريق الأول

طفل بحجم ريموت التليفزيون .. أغرب حالة ولادة في التاريخ .. صور

الجار الله: مصر لن تسمح لميليشيات الإرهاب التركية بالبقاء في جوارها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لـ محبى السوشي.. نصائح هامة يجب اتباعها عند تحضيره فى المنزل

بـ الأحمر القصير.. نجوى كرم بإطلالة تكشف عن رشاقتها

نجاح جديد .. علاج Verzenio لتقليل معدلات الوفاة بالسرطان