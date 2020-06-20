الجار الله: مصر لن تسمح لميليشيات الإرهاب التركية بالبقاء في جوارها

علق الكاتب الكويتي البارز ‏أحمد الجارالله رئيس تحرير صحيفة "السياسة" الكويتية، على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وما قاله حول أن تدخل مصر في ليبيا تتوفر له شرعية دولية.





وقال أحمد الجارالله في تغريدة على تويتر "التدخل المصري في ليبيا من زمان شرعي. ليبيا هي الحديقه الخلفيه لأم الدنيا مصر دولة الاستقرار في جغرافيا المنطقة ولن تسمح مصر لمليشيات الارهاب التركية أن تبقي في جوارها".





وتابع الكاتب الكويتي "الوضع الجغرافي يخدم مصر ولن تنتصر فيه تركيا وسراجها. حكومه الوفاق في طرابلس تسيطر علي 15% من ليبيا فقط".





في وقت سابق، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: إن الأمن القومى المصرى والليبي الآن يهتز، وإذا لم نكن مدركين لذلك ومستعدين لتقديم التضحيات اللازمة والمواقف الشريفة اللازمة من كل الدول، متابعا " أما أجى أقول إننا هنتقدم يبقى هنتقدم، وهنتقدم والقبائل الليبية على رأسها".





وأضاف الرئيس السيسي، خلال تفقده للمنطقة الغربية العسكرية، أننا نريد أن تنتهى المسألة وتخرج بسلام، حيث أن مصر لا ترغب فى شئ إلا أمن وإستقرار وسلامة ليبيا.





ووجه كلمته للشعب الليبي، قائلا" إذا تحرك الشعب الليبي من خلال الحدود بيننا وبينكم تعد إشارة للعالم على أن مصر وليبيا بلد واحد ولها مصالح وأمن وإستقرار واحد".