ملك البحار.. خبير بيئى.: ظهور حوت الأوركا القاتل في البحر الاحمر ظاهرة طبيعية

قال الدكتور مصطفى فودة خبير البيئة البحرية ورئيس حماية الطبيعة سابقا ان رصد احد اللنشات السياحية سربا من الحوت القاتل الكاذب بمنطقة الجونة شمال الغردقة ظاهرة طبيعية وعادة يظهر هذا النوع فى بيئته الاصلية وهى المحيطات ويظهر فى مياه البحر الاحمر خاصة فى موسم الصيف وظهور سرب منه تعد هى المرة الأولى من نوعها وهذا النوع من الحيتان يسمى الحوت القاتل او السفاح او الاوركا " Killer Whale أو Orca" زهو حوت مسنن ولة بوز حاد واسنان قوية جدا وينتمي إلى عائلة الدلافين المحيطية.









واضاف فودة فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " ان هذه االنوع من الحيتان يتميز ببطشة على جسمة تميزه شكل جميل ويتشابه شكل هيكله العظمى مع الدلافين و يعيش عشرين عاما وهو قاتل وليس كبير الحجم فهو من مجموعات الحيتان الصغيرة وطوله 6 امتار ويصنف من الكائنات البحرية النادرة ولا يهاجم الانسان بطبعه ويتميز ببعض البطش على جلده ويعيش مع الدرافيل ويتزاوج منهم وهو مسالم معها ويمر هذا النوع من الحيتان بالمحيطات وهى بيئته الطبيعية ويدخل من المحيط الهندى الى خليج عدن وصولا ال باب المندب والبحر الاحمر والبحر المتوسط ايضا فى بعض الاحيان.





وتابع انه سجل وجودة من قبل فى مياه السعودية واليمن وخليج العقبة ويعتبر حوت الأوركا ملك البحار بامتياز لكونه يترأس الهرم الغدائي البحري حيت لا يوجد حيوان قط يتغدى عليه، فهو أشبه بذئاب البحر من حيث إستراتيجية القتل، وأشبه بأسود البحر من حيث إن الإناث تقود الصيد، وينتشر في مختلف محيطات العالم، ويشاهد مرارًا وبكثرة في مضيق جبل طارق وشواطئ المغرب.







