حكم صلاة كسوف الشمس منفردا في البيت بسبب كورونا

تتعرض البلاد صباح غدٍ الأحد إلى كسوف الشمس، والكثير لا يعرف أداء صلاة الكسوف وحكم صلاتها منفردًا في البيت من غير جماعة، واتفق الفقهاء على أن الجماعة سنة في صلاة الكسوف، وأنها تصح فرادى في البيوت وفي غيرها، إلا الشافعية والحنابلة بين الكسوف والخسوف في سنية الجماعة فيهما، أما الحنفية والمالكية في المشهور فلا يرون صلاة الجماعة في صلاة الخسوف.
حكم صلاة الكسوف منفردًا
قالت دار الإفتاء المصرية، في فتوى سابقة لها، إن صلاة كسوف الشمس أو خسوف القمر سُنة مؤكدة، وتُصلَّى ركعتين جماعة أو فرادى، في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وسجدتان، وإذا كانت تؤدى في المسجد يخطب بعدها الإمام ويحث على التوبة وفِعْل الخيرات من دعاء وذكر وصدقات.