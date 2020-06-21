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أخبار العالم

وزير خارجية ليبيا: مصر أعلنت انحيازها للشعب الليبي ضد الإرهاب والتدخل الأجنبي

الأحد 21/يونيو/2020 - 12:44 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
قال وزير الخارجية الليبي عبد الهادي الحويج تعليقا على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن أي تدخل مصري مباشر في ليبيا بات تتوفر له الشرعية الدولية إن مصر تنحاز لليبيين ضد الإرهاب والتدخل الأجنبي.

وأضاف الحويج في مقابلة مع موقع "العين" الإماراتي: "ما يحدث أمر طبيعي بالنسبة للجغرافيا والتاريخ والعلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين، وموقف علاقة الشعبين في بلد واحد، ونتقاسم مع الشقيقتين مصر وتونس الجغرافيا والتاريخ والمصير المشترك".

وأشار إلى أن إعلان القاهر يدعو إلى وقف إطلاق النار وإلى عملية سياسية، وأنه خطاب تهدئة، وليس خطابا تصعيديا بل إيضاح للموقف المصري بالنسبة لما يحدث في ليبيا.

ولفت إلى أن الموقف المصري ازداد وضوحا هذه المرة بأنها تنحاز إلى جانب ليبيا والشعب الليبي وأنها ضد الفوضى وضد المليشيات والتدخل الأجنبي أيا كان.

وأكد الحويج أن موقف مصر تجاه الأزمة الليبية ينسجم مع الموقف العربي الموحد ضد العدوان على ليبيا، وينسجم مع الموقف الدولي ومخرجات مؤتمر برلين، وكذلك مع الموقف  الروسي والإماراتي والأردني والسعودي والجزائري والمغربي والموريتاني.

وتابع أن الليبيين يريدون الذهاب نحو الدولة المدنية ودولة القانون والمؤسسات والمصالحة الوطنية الشاملة حيث لا غالب ولا مغلوب.

وشدد على أن الرسالة المصرية رسالة واضحة أنها مع إيقاف نزيف الدم والجلوس إلى طاولة المفاوضات ومع الحل المستدام.

ووجه الحويج التحية إلى "الشقيقة الكبرى" مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا الموقف.

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