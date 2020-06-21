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تعليم

وزير التعليم لـ طلاب الثانوية العامة: الامتحان «ما اتسربش» وصفحات الغش تخدعكم

الأحد 21/يونيو/2020 - 01:05 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن كل ما يقال عن تسريب الامتحان لطلاب الثانوية العامة عبر صفحات الغش مثل شاومينج وغيرها "خداع ونصب على الطلاب".

وقال وزير التربية والتعليم : امتحانات الثانوية لم ولن يتم تسريبها قبل توزيعها في اللجان ، وكل ما يتم تداوله على صفحات الغش قبل موعد الامتحان ما هو إلا نسخ وهمية لخداع الطلاب وجمع الأموال.

قال وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تعاونت مع كافة أجهزة الدولة وأنهت كافة الاستعدادات اللازمة لعقد امتحانات الثانوية العامة 2020.

وأضاف وزير التربية والتعليم: نقلنا 100 مليون منتج تعقيم عن طريق 3 ملايين عربية نقل (بوابات تعقيم – 33 مليون كمامة –جوانتيات – اجهزة تغليف الأحذية – اجهزة تعقيم اللجان) إلى جميع لجان الثانوية العامة بالتعاون مع وزارتي الداخلية والصحة .

وقال  وزير التربية والتعليم إن جميع الوزارات تتعاون معنا ، وهناك غرف عمليات في جميع المحافظات للوقوف على إنجاح هذا الامتحان القومي، لافتا إلى أنه من كان المهم ان تعقد هذه الامتحانات حتى لا يتأثر مستقبل الطلاب بالوباء. 

واستكمل وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا : نناشد الطلاب أن يتواجدوا في اللجان من الثامنة صباحًا ونؤكد أنه لا مجال لدخول اللجان بعد 9 صباحًا ، مشيرًا إلى أن الطلاب سيمرون من بوابات التعقيم ، ثم سيتم تفتيشهم لضبط أجهزة المحمول، ثم سيتم الكشف على الطلاب بالكواشف الحرارية، ثم سيتم تسليمهم الكمامات والمطهرات، ثم سينتظر الطلاب في ساحة انتظار في الهواء الطلق تم إعداده في جميع المدارس مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي .

وأخيرا أكد وزير التربية والتعليم أن امتحان اللغة العربية  سيبدأ غدًا 10 صباحًا، مشيرًا إلى أنه تم تعقيم أوراق الامتحانات وأماكن استراحات المعلمين.
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