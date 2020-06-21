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سيارات

احذر.. محرك سيارتك يتأثر أيضًا بدرجة الحرارة المنخفضة

الأحد 21/يونيو/2020 - 04:10 م
حرك سيارتك يتأثر
حرك سيارتك يتأثر أيضا بدرجة الحرارة المنخفضة
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اشرف عطية
ارتفاع درجات حرارة المحرك يشكل خطرًا عليه سواء بتلف جوان وش السلندر او وش السلندر، لكن الحرارة المنخفضة أيضًا تضر المحرك فيوجد عدوان للمحر ارتفاع درجة الحرارة أو انخفاض درجة الحرارة وهو ما يجهله معظم السائقين. 

عندما تكون درجة حرارة المحرك منخفضة أو أقل من المثالية وهي من 84 إلى 88 درجة مئوية فذلك يشكل خطرًا كبيرا لذلك عمل مهندسو السيارات علي محاولة إبقاء المحرك في هذه الدرجة طوال فترة التشغيل. 

عندما يكون المحرك باردًا في الصباح يكون الترموستات مغلقا حتى ترتفع درجة حرارة المياه داخل المحرك إلى درجة فتح صمام الثيرموستات، ولتكن 85 درجة مئوية، حيث يفتح الثرموستات فيدخل الماء البارد من الردياتير إلى المحرك، ويخرج الماء الساخن من المحرك إلى الردياتير وهكذا تحدث هذه العملية بفضل طرمبة المياه. 

وتتمثل أضرار التبريد الزائد على المحرك في ضعف أداء محرك السيارة و زيادة استهلاك الوقود لعدم احتراقه بشكل كاف وصعوبة تنقل الزيت والتحرك داخل ممرات المحرك لهذا ينصح بوضع لزوجة قليلة في المناطق الباردة بالإضافة إلى زيادة الترسبات الكربونية داخل المحرك نظرًا لعدم احتراق الوقود بالشكل المثالي مما يضر بالمحرك على المدي البعيد ويتلفه. 
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