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رياضة

الزمالك يفتح خط المفاوضات مع غيلان الشعلالي

الأحد 21/يونيو/2020 - 04:14 م
فرجاني ساسي وغيلان
فرجاني ساسي وغيلان الشعلالي
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القسم الرياضي
يسعي مسؤولو نادي الزمالك خلال الفترة الحالية للتعاقد مع التونسي غيلان الشعلالي لاعب وسط الترجي التونسي السابق وملطية سبور التركي الحالي خلال الفترة المقبلة.

وكان غيلان الشعلال رحل  عن صفوف الترجي التونسي خلال الصيف الماضي، منتقلًا لفريق ملطية سبور التركي.

وأكد موقع "gnet" التونسي، أن الزمالك دخل ضمن دائرة المفاوضات مع الشعلالي والذي يسعى الترجي في الوقت ذاته لإعادته لصفوف الفريق مرة آخرى.

وأشار التقرير التونسي إلى أن هناك أندية خليجية بجانب الزمالك تفاوض غيلان الشعلالي لضمه خلال الفترة المقبلة.


يأتي هذا بعدما أنهى عقده مع ملطية سبور التركي ، وأعلن مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك عن مفاجأة سارة للجماهير البيضاء خلال ٤٨ ساعه .
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