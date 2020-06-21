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أخبار البلد

التنمية المحلية: 3.6 مليار جنيه حصيلة تقنين أراضى الدولة بالمحافظات

الأحد 21/يونيو/2020 - 04:33 م
اللواء محمود شعراوى
اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
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ايمان البكش
كشفت وزارة التنمية المحلية عن جهود المحافظات في ملف التقنين وإسترداد أملاك الدولة على مدار 6 سنوات الماضية منذ 2014 حتى عام 2020، تقوم الوزارة بالتنسيق مع الوزارات المعنية ولجنة استراداد أراضى الدولة للمتابعة وتقييم أداء المحافظات وحل المشاكل والصعوبات التى تواجه عمليات التقنين ومتابعة جهود إزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة ومواجهة البناء المخالف والتعامل بحزم فى فرض هيبة الدولة وترسيخ سيادة القانون خاصة فى موجات الازالات الجاري تنفيذها بالمحافظات بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات انفاذ القانون .

وأشارت الوزارة الى انه تم استرداد 3 مليون فدان من الأراضى الزراعية وتم إسترداد 182 مليون م2  اراضى مبانى وتم استرداد 184 الف فدان من الاراضى الصحراوية وتم استرداد 4 مليون متر مربع من اراضى البناء.

وتلقت المحافظات 176184 طلب جاد للتقنين وتم تحرير 11939 عقد تقنين ،وبلغ اجمالى المتحصلات المالية من التقنين 3.6 مليار جنيه .

وأشارت الوزارة انه في ضوء صدور قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية تم  تكليف المحافظات لسرعة تحديد الكتل السكنية المطلوب ضمها للأحوزة العمرانية واستلام وقبول الطلبات المقدمة من المواطنين الراغبين في التصالح في المخالفات ، وتشكيل اللجان المنصوص عليها بالقانون .

وتلقت اللجان 330 ألف  طلب تقدم لتصالح وتم تحصيل رسوم تقديم 104.2 مليون جنيه.

اما إزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بالمحفظات فقد تم إزالة 750 ألف مخالفة مبانى وازالة 620 ألف حالة  تعدى على الاراضى الزراعية ملك المواطنين على مساحة 35 ألف فدان  من اجود الاراضى الزراعية و تم إزالة 750 تعدي على مزلقانات السكة الحديد الأشد خطورة كما تم غلق 1500 معبر غير قانوني يسمح بمرور السيارات على خطوط السكة الحديد .

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