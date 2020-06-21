التنمية المحلية: 3.6 مليار جنيه حصيلة تقنين أراضى الدولة بالمحافظات

كشفت وزارة التنمية المحلية عن جهود المحافظات في ملف التقنين وإسترداد أملاك الدولة على مدار 6 سنوات الماضية منذ 2014 حتى عام 2020، تقوم الوزارة بالتنسيق مع الوزارات المعنية ولجنة استراداد أراضى الدولة للمتابعة وتقييم أداء المحافظات وحل المشاكل والصعوبات التى تواجه عمليات التقنين ومتابعة جهود إزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة ومواجهة البناء المخالف والتعامل بحزم فى فرض هيبة الدولة وترسيخ سيادة القانون خاصة فى موجات الازالات الجاري تنفيذها بالمحافظات بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات انفاذ القانون .





وأشارت الوزارة الى انه تم استرداد 3 مليون فدان من الأراضى الزراعية و تم إسترداد 182 مليون م2 اراضى مبانى وتم استرداد 184 الف فدان من الاراضى الصحراوية وتم استرداد 4 مليون متر مربع من اراضى البناء.





وتلقت المحافظات 176184 طلب جاد للتقنين وتم تحرير 11939 عقد تقنين ،وبلغ اجمالى المتحصلات المالية من التقنين 3.6 مليار جنيه .





وأشارت الوزارة انه في ضوء صدور قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية تم تكليف المحافظات لسرعة تحديد الكتل السكنية المطلوب ضمها للأحوزة العمرانية واستلام وقبول الطلبات المقدمة من المواطنين الراغبين في التصالح في المخالفات ، وتشكيل اللجان المنصوص عليها بالقانون .





وتلقت اللجان 330 ألف طلب تقدم لتصالح وتم تحصيل رسوم تقديم 104.2 مليون جنيه.





اما إزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بالمحفظات فقد تم إزالة 750 ألف مخالفة مبانى وازالة 620 ألف حالة تعدى على الاراضى الزراعية ملك المواطنين على مساحة 35 ألف فدان من اجود الاراضى الزراعية و تم إزالة 750 تعدي على مزلقانات السكة الحديد الأشد خطورة كما تم غلق 1500 معبر غير قانوني يسمح بمرور السيارات على خطوط السكة الحديد .



