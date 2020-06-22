فى 9 بنوك.. تعرف على سعر صرف الريال السعودى اليوم الاثنين

ننشر اسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 22 يونيو 2020، فى البنوك العاملة فى مصر.



استقر سعر صرف الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى عند 4.29 جنيه للشراء و 4.33جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك كريدى اجريكول نحو 4.27جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك العربى الافريقى نحو 4.18 جنيه للشراء و 4.33 جنيه للبيع منخفض قرشا.



وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر ايران التنمية نحو 4.18جنيه للشراء و 4.33 جنيه للبيع متراجعا قرشا.



ووصل سعر صرف الريال السعودى فى عودة نحو 4.19 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.





وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنوك (مصر ، الاهلى) نحو 4.20 جنيه للشراء و 4.31 جنيه للبيع بتراجع قرشا .



وسجل سعر صرف الريال السعودى فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 4.22 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع مرتفع 5 قروش .



سجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك التجارى الدولى CIB نحو 4.22 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.

