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تعليم

ثانوية ذوي الهمم.. 227 طالبا يمتحنون الورقة الثانية في اللغة العربية اليوم

الإثنين 22/يونيو/2020 - 01:02 ص
طلاب ثانوية عامة
طلاب ثانوية عامة
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ياســـمين بدوي

يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) اليوم الإثنين، امتحان اللغة العربية (ورقة ثانية) بإجمالي عدد 227 طالبا/ طالبة.


أما عن طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) فمن المقرر أن يؤدوا امتحان مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية) غدا الثلاثاء الموافق 23 يونيو 2020.



كما يؤدي طلبة الثانوية العامة العادية ، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى يوم الخميس الموافق 25 يونيو 2020.


وكانت قد انطلقت صباح اليوم امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2019/2020، حيث أدى 667 ألف و315 طالب/طالبة الامتحان في مادة اللغة العربية داخل 56 ألف و591 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.


وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة في يومها الأول سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.


وأضاف حجازي، أن الوزارة أرسلت تعليمات للمديريات التعليمية بضرورة التنسيق مع الجهات المعنية لمنع تكدس أولياء الأمور أمام لجان الامتحان، ومنع تواجد أي شخص باللجنة بدون عمل فعلي وتوزيع الأعمال على جميع العاملين.


وشدد على ضرورة الالتزام بفتح الأبواب في تمام الساعة الثامنة صباحًا والسماح للطلاب بالدخول لإجراء عمليات التعقيم واستلام المستلزمات الوقائية المقرر صرفها لهم.


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