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رياضة

أحمد شوبير ينعي طفل أوس أوس

الإثنين 22/يونيو/2020 - 03:30 ص
شوبير
شوبير
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مصطفى كرم

نعى الكابتن أحمد شوبير، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر وفاة ابن الفنان محمد أسامة الشهير بـ اوس اوس.

وكتب أحمد شوبير عبر تويتر قائلا: "‏خالص العزاء للفنان اوس اوس في وفاة ابنه ربنا يعوضه خير فيه".

وتوفي ابن الفنان أوس أوس، الرضيع بعد  ما يقرب من 3 أشهر على ولادته، وذلك خلال الساعات القليلة الماضية.

جاءت الوفاة بسبب سقوط الطفل الرضيع في المنزل ومن المقرر أن يتم دفن جثمان الطفل بعد قليل بمدافن الأسرة في صلاح سالم.

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يذكر أن أخر أعمال أوس أوس مسلسل اثنين في الصندوق والذي عرض في رمضان الماضي ركز على نظرة المجتمع لعمال النظافة بهدف تغيير هذه النظرة، وذلك من خلال مناقشته لقضية هادفة وهي حقوق عمال النظافة من عمل وتحقيق طموح وأحلام للأفضل.

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