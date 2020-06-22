شعراوي: ندرس 20 تظلما حول حركة المحليات الأخيرة والنتيجة خلال ساعات

أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ،عن تلقي الوزارة عددا من التظلمات لقيادات الإدارة المحلية الذين شملتهم الحركة الأخيرة وتعكف على دراستها ، مضيفًا أن الوزارة تلقت أيضًا طلبات بعض المحافظات لعمل بعض التغيرات داخل المحافظات لضبط الفجوات التنموية والادارية.





وأكد شعراوى أنه من المتوقع أن يتم إعلان نتائج هذه التظلمات خلال الساعات القليلة المقبلة والتى ستكون ما بين 15 إلى 20 قيادة على مستوى المحافظات.





وأضاف الوزير،أن الوزارة ولأول مرة تقوم بعمل دراسة مؤسسية لقياس كافة الآثار الخاصة بحركة القيادات المحلية الأخيرة، وذلك في إطار حرصها علي تطوير منظومة العمل المحلي بما يحقق جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين مستوي أداء قيادات الإدارة المحلية.

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة التنمية المحلية على تحقيق الإستفادة القصوى من حركة تنقلات قيادات الإدارة المحلية الأخيرة والتى تضمنت تنقلات لحوالي ١٦١ قيادة بجميع المحافظات وشملت سكرتيري عموم وسكرتيرى عموم مساعدين ورؤساء مراكز ومدن وأحياء.



