قبيل استقبال الأجانب.. العالمي للسياحة والسفر يصنف مصر كواجهة آمنة وصحية

أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، أن المجلس العالمي للسياحة والسفر يصنف مصر كوجهة آمنة وصحية، وذلك بعد مراجعة بروتوكولات الصحة العامة للدولة، في ظل الاستعدادات لبدء استقبال السياح الأجانب.
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وأضافت هالة السعيد، في تقرير صادر عن وزارة التخطيط اليوم، حول آراء المؤسسات العالمية وإشادتها بكفاءة أداء الدولة المصرية - أن المجلس العالمي للسياحة وافق على تنظيم مصر لاستئناف السياحة ومنحها ختم السفر الآمن، مشيرة إلى تهنئة رئيسة المجلس الدولي للسياحة والسفر لمصر على اتساق الضوابط المصرية مع البروتوكولات الصادرة عن المجلس، ومنح مصر خاتم السفر الآمن.
ولفتت إلى تقرير منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة ( FAO) والذي أشاد بكفاءة إدارة مصر لقطاع الحبوب للحفاظ على الأمن الغذائي، حيث أصدرت تقريرًا بالاشتراك مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، حول كفاءة مصر في إدارة قطاع الحبوب بدءًا من عمليات الفحص الصحي للنباتات ومراقبة الجودة حتى النقل والتخزين والاستهلاك، وأن مصر تقوم بتحديث عملياتها فى قطاع الحبوب للتغلب على العقبات التى تعوق سلسلة الإعداد.
وأوضح التقرير ، أن تقرير (FAO) أكد أن الدولة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اتخذت عدة إجراءات وترتيبات من شأنها رفع منظومة إدارة الحبوب بداية من تحسين الإشراف على صحة النبات وجودة الأصناف، مما أدى إلى رفع مستوى الإنتاجية وإدخال الميكنة بشكل كبير في مراحل الإنتاج والتداول مما ساهم في رفع الإنتاجية مع الجودة، بالإضافة إلى تبني الدولة لمشروع الصوامع بهدف رفع كفاءة التخزين وتحسين مستواها وتقليل الفاقد، مؤكدا أن كل هذه الإجراءات وغيرها أدت إلى تحسين كل المراحل من الإنتاج حتى الاستهلاك، ما يسمح للبلاد بإدارة الكميات الكبيرة من الواردات بكفاءة أكبر.