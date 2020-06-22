قبيل استقبال الأجانب.. العالمي للسياحة والسفر يصنف مصر كواجهة آمنة وصحية

التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، أن المجلس العالمي للسياحة والسفر يصنف مصر كوجهة آمنة وصحية، وذلك بعد مراجعة بروتوكولات الصحة العامة للدولة، في ظل الاستعدادات لبدء استقبال السياح الأجانب. أعلنت وزيرةالدكتورة هالة السعيد، أن المجلس العالمي للسياحة والسفر يصنف مصر كوجهة آمنة وصحية، وذلك بعد مراجعة بروتوكولات الصحة العامة للدولة، في ظل الاستعدادات لبدء استقبال السياح الأجانب.









وأضافت هالة السعيد، في تقرير صادر عن وزارة التخطيط اليوم، حول آراء المؤسسات العالمية وإشادتها بكفاءة أداء الدولة المصرية - أن المجلس العالمي للسياحة وافق على تنظيم مصر لاستئناف السياحة ومنحها ختم السفر الآمن، مشيرة إلى تهنئة رئيسة المجلس الدولي للسياحة والسفر لمصر على اتساق الضوابط المصرية مع البروتوكولات الصادرة عن المجلس، ومنح مصر خاتم السفر الآمن.





ولفتت إلى تقرير منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة ( FAO) والذي أشاد بكفاءة إدارة مصر لقطاع الحبوب للحفاظ على الأمن الغذائي، حيث أصدرت تقريرًا بالاشتراك مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، حول كفاءة مصر في إدارة قطاع الحبوب بدءًا من عمليات الفحص الصحي للنباتات ومراقبة الجودة حتى النقل والتخزين والاستهلاك، وأن مصر تقوم بتحديث عملياتها فى قطاع الحبوب للتغلب على العقبات التى تعوق سلسلة الإعداد.



