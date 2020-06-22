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فن

إنجي خطاب وداليا إبراهيم الأحدث.. نجوم قرروا اعتزال الفن نهائيا

الإثنين 22/يونيو/2020 - 03:02 م
داليا ابراهيم
داليا ابراهيم
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أحمد إبراهيم
شهدت الساحة الفنية منذ ساعات قليلة إعلان كل من انجى خطاب وداليا ابراهيم اعتزالهما نهائيا التمثيل وهو الامر الذى اثار حالة من الجدل الواسع خاصة عبر صفحتهما على "فيس بوك" حيث حرص عدد من المتابعين على توجيه لهما النصيحة وضرورة العودة او العدول عن قرارهما. 

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نرصد في التقرير التالي أبرز النجوم الذين قرروا الاعتزال في الفترة الأخيرة بإرادتهم. 

انجى خطاب : 

أعلنت الفنانة الشابة إنجي خطاب اعتزاله التمثيل بعد تقديم  عدد من الأعمال الدرامية ليست بالكثير.

ونشرت انجي خطاب عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام إنستجرام قرار اعتزالها للفن.

وانهالت عليها التعليقات من متابعيها وجاءت تعليق احد المتابعين "  ده بجد ولا إشاعة"، لترد انجي خطاب قائلة " بجد".

وعلقت متابعه أخرى قائلة "اعتزال عادي ولا حجاب"، لترد انجي خطاب قائلة "علشان اعتزلت لازم اتحجب؟".


اعلنت الفنانة داليا ابراهيم عن اعتزالها التمثيل وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك. 

وقالت داليا : "قررت الاعتزال بعد 40 مسلسل، و7 مسرحيات و5 أفلام قصيرة، و3 أفلام طويلة، وعدد من الدوبلاج وشكرا". 

وتلقت داليا ابراهيم العديد من التعليقات التى تنادى بتراجعها عن قرار الاعتزال. 

يذكر ان داليا ابراهيم تعد احدى الفنانات اللاتى قدمن العديد من الاعمال الفنية الجيدة ولعل من ابرزها مسلسل "كناريا وشركاه" وفيلم "كلمنى شكرا".    
 
لقاء سويدان : 

بينما الفنانة لقاء سويدان أعلنت اعتزالها الفن لما تتعرض له من ضغوطات تمنعها من التقدم حيث كتبت "سويدان"، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بعد فترة طويلة من عدم القدرة على مسايرة التغيرات اللي بتحصل حوالينا، قررت مفضلش متأرجحة ما بين مبادئي وما أومن به، وبين مهنة بحبها واشتغلتها من طفولتي، لكن لم تعد تحكمها الموهبة ولا المعايير العادلة، مهنة أصبحت عبئًا نفسيًا وعصبيًا على الفنان الذي يحترم فنه وذاته؛ لذلك قررت أن أترك التمثيل والغناء نهائيًا من الآن قرارًا لا رجعة فيه بإذن الله، أنا لا عندي اكتئاب ولا يأس وهذا ليس قرارا انفعاليا، أنا سعيدة بقدرتي على اتخاذه".

أمل عرفة : 

وقررت الفنانة السورية أمل عرفة، اعتزال الفن، وبالتحديد في شهر يونيو الماضي، وذلك عقب الهجوم الذي تعرضت له بعد مسلسلها " كونتاك"؛ حيث رأى البعض أنها تسخر من ضحايا الكيماوي في المسلسل، الأمر الذي جعلها تخرج غاضبة بتصريح "سأعتزل الفن وسأتركه لأهله".

وعد بحرى : 

بينما أعلنت المطربة وعد البحري إعتزالها الفن والغناء بشكل نهائى وكتبت "وعد" عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك" قائلة: "أصدقائي أحبائي وكل مَن وقف معي فى حياتي ومسيرتي الغنائية، ولكل من أحب صوتي وفني أنا آسفة جدًا لأني سأخذلكم وأعتزل الفن والغناء".

من المعروف أن وعد البحري مغنية سورية شاركت في برنامج "سوبر ستار 2" الذي وصلت فيه حتى النهائيات، وتزوجت منذ سنوات من المنتج المصرى أحمد البنا وأنجبت طفلهما عيسى. 
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