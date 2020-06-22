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فن

كارول سماحة تنتهي من تصوير كليب bon voyage استعدادا لإطلاقه قريبا

الإثنين 22/يونيو/2020 - 04:27 م
كارول سماحة
كارول سماحة
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سعيد فراج
انتهت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، من تصوير كليبها الجديد "bon voyage "، الذي تطلقه باللهجة اللبنانية والفرنسية، وتتعاون فيه للمرة الأولى مع شركة لايف ستايلز ستديوز ، كما تتولي مهمة إخراج كليبها  المخرجة المصرية بتول عرفة ، في تعاون يجمع بينهما للمرة الأولى ايضا. 

وحرصت كارول سماحة، على تصوير الكليب في موعده الذي استغرق يومًا كاملًا ، بالرغم من أزمة كورونا  التي يمر بها العالم ، والتي اثرت بشكلا كبير على إنتاج الاغنيات الجديدة ، وسط حرص كبير من قبل شركة الإنتاج و فريق العمل على الالتزام بالاجراءات الوقائية اثناء التصوير.

وتكثف المخرجة بتول عرفة  جهودها  في الوقت الحالي لوضع اللمسات الاخيرة على الكليب الذي يخضع لمرحلة المونتاج ، استعدادًا لطرحه على القنوات الفضائية قريبًا.
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