كارول سماحة تنتهي من تصوير كليب bon voyage استعدادا لإطلاقه قريبا

انتهت الفنانة اللبنانية كارول سماحة ، من تصوير كليبها الجديد "bon voyage "، الذي تطلقه باللهجة اللبنانية والفرنسية، وتتعاون فيه للمرة الأولى مع شركة لايف ستايلز ستديوز ، كما تتولي مهمة إخراج كليبها المخرجة المصرية بتول عرفة ، في تعاون يجمع بينهما للمرة الأولى ايضا.





وحرصت كارول سماحة ، على تصوير الكليب في موعده الذي استغرق يومًا كاملًا ، بالرغم من أزمة كورونا التي يمر بها العالم ، والتي اثرت بشكلا كبير على إنتاج الاغنيات الجديدة ، وسط حرص كبير من قبل شركة الإنتاج و فريق العمل على الالتزام بالاجراءات الوقائية اثناء التصوير.





وتكثف المخرجة بتول عرفة جهودها في الوقت الحالي لوضع اللمسات الاخيرة على الكليب الذي يخضع لمرحلة المونتاج ، استعدادًا لطرحه على القنوات الفضائية قريبًا.