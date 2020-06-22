سكين مقابل سكين.. أحمد العوضى ينشر فيديو من تدريبات مسلسل شديد الخطورة

نشر الفنان احمد العوضى، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، فيديو له من كواليس مسلسل "شديد الخطورة" اثناء تدريبه على الضرب بالسكين.
وعلق أحمد العوضى على الفيديو قائلا: "تصوير شديد الخطورة ... سكين مقابل سكين".
وأعلن أحمد العوضي عن موعد عرض مسلسله شديد الخطورة عبر السوشيال ميديا.
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ونشر أحمد العوضي صورة لبوستر مسلسل شديد الخطورة عبر حسابه إنستجرام وعلق قائلا: "ابتداء من ١ /٧ علي واتش ات".
تدور أحداثه حول مهندس شاب يعمل فى مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية ويقوم بمطاردة عصابة محترفة ليمر بالعديد من المواقف والمواجهات شديدة الخطورة.