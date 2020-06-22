سكين مقابل سكين.. أحمد العوضى ينشر فيديو من تدريبات مسلسل شديد الخطورة

وعلق أحمد العوضى على الفيديو قائلا: "تصوير شديد الخطورة ... سكين مقابل سكين".

وأعلن أحمد العوضي عن موعد عرض مسلسله شديد الخطورة عبر السوشيال ميديا.





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ونشر أحمد العوضي صورة لبوستر مسلسل شديد الخطورة عبر حسابه إنستجرام وعلق قائلا: "ابتداء من ١ /٧ علي واتش ات".



