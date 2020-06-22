أسباب اختلاف مكان فتحة تانك البنزين في السيارات





قديما كان مكان قديما كان مكان خزان الوقود موحدا في السيارات فكان التانك يقع في خلفية السيارة حيث كان مناسبًا تمامًا عند الذهاب لمحطات الوقود لتعبئة الخزان ولكنه كان خطيرًا، وتداركت الشركات المصنعة للسيارات خطورة وضع الخزان من الخلف حيث أن ذلك قد يؤدي إلى أضرار وخيمة في حوادث الاصطدام الخلفية فكما نعلم انه سريع الاشتعال وأي صدمة من الوارد ان تولد شرارة و من ثم انفجار التانك .





تجد مثلا سيارات فولكس فاجن غالبًا تقوم بوضع خزان الوقود على اليمين لتبقي الشخص الذي يملء خزان الوقود بعيدًا عن حركة مرور الشارع في السيارات التي يوجد بها الدركسيون على اليسار والتي تمثل غالبية إنتاجها هناك في المانيا .





علي العكس تماما تجد الدول التي بها الدركسيون ناحية اليمين والتي تسير على الجانب الأيسر من الطريق، العكس هو الصحيح، وهذا هو أحد الأسباب التي تجعل العديد من السيارات اليابانية تميل إلى وضع خزان الوقود على الجانب الأيسر من السيارة وفي نهاية الامر لتعرف مكان خزان الوقود او التانك في سيارتك و انت بداخلها شاهد مكان مؤشر البنزين و اللمبة التحذيرية لنفاد البنزين ففي الغالب ان وجدتها علي اليمين فستجد التانك يمينا و ان وجدتها علي اليسار فستجد التانك جهة اليسار .



